Si sois de los que consumís series compulsivamente y os gusta estar al día, esta semana lo vais a tener muy complicado para verlo todo. Ya no solo por la cantidad de títulos que llegan a las plataforma (17), sino por la importancia de los mismos. Los mejores estrenos del mes y las continuaciones de series largamente esperadas aterrizan a partir de hoy: la 2ª temporada de 'Muñeca Rusa'; la 2ª de 'The Flight Attendant'; 'Heridas', la adaptación de 'Madre'; 'The Dropout' que nos muestra la vida de Elizabeth Holmes; el final de 'Better Call Saul' o 'They Call Me Magic', la docuserie sobre la vida de Magic Johnson.

Netflix

'Pacific Rim: Tierra de nadie' (T2) - Martes 19

Nuevas aventuras de esta serie de animación basada en las películas. Los kaijus, esos enormes monstruos alienígenas que se han colado en nuestro planeta a través de una grieta interdimensional en el océano Pacífico han infestado Australia, forzando la evacuación total del continente. Taylor y Hayley, dos hermanos que se han quedado atrás y buscan desesperadamente a sus padres, aprenden a pilotar un jaeger destartalado (un robot gigante) que les ayude en su búsqueda y les dé al menos una pequeña posibilidad de sobrevivir.

'Muñeca Rusa' (T2) - Miércoles 20

Fue una de las series revelación de Netflix de 2019. Se ha hecho mucho de rogar pero 3 años después por fin tenemos su continuación. Esta segunda temporada ambientada cuatro años después de que Nadia (Natasha Lyonne) y Alan (Charlie Barnett) escaparan del bucle temporal de la mortalidad, seguirá profundizando en la temática existencial a través de una visión a menudo humorística y propia de la ciencia ficción. En esta temporada, que revela un destino aún peor que la muerte incesante, Nadia y Alan se sumergen todavía más en sus respectivos pasados a través de un insólito portal del tiempo situado en uno de los lugares más célebres de Manhattan. Al principio les parece una aventura intergeneracional en constante expansión que abarca todas las épocas, pero pronto descubren que ese acontecimiento extraordinario podría resultar excesivo y deben buscar juntos una salida.

'Heartstopper' - Viernes 22

Serie basada en el libro juvenil de Alice Oseman. Es la historia de chico conoce chico, chicos que se hacen amigos y chicos se enamoran. Cuando Charlie conoce a Nick, un amante del rugby, estos dos alumnos de secundaria descubren que su improbable amistad se está convirtiendo rápidamente en un romance inesperado. Charlie, Nick y su grupo de amigos deben afrontar ese viaje vital tan humano de autodescubrimiento y aceptación, apoyándose los unos a los otros mientras aprenden a encontrar su yo más auténtico.

HBO Max

'The Flight Attendant' (2ª temporada) - Viernes 22

Cassie Bowden (Kaley Cuoco) está viviendo la mejor vida que podía imaginarse: sobria y en Los Ángeles mientras trabaja como agente de la CIA en su tiempo libre. Pero cuando una asignación en el extranjero la lleva a presenciar un asesinato sin darse cuenta, se enreda en otra intriga internacional. La mala suerte de esta chica para estar en el sitio más inoportuno en el peor momento posible es digna de estudio.

ATRESplayer PREMIUM

'Heridas' - Martes 19

Adaptación de la serie oriental 'Mother' que fue, a su vez, adaptada con un éxito arrollador por la ficción turca. A pocos kilómetros vive Alba, una niña de siete años que nunca tiene quién le haga el desayuno. Su madre, Yolanda, trabaja de noche como pole dancer y duerme de día. El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. La casa es un desorden de objetos y horarios. Alba, como puede, asiste al colegio, muchas veces sin nada en el estómago. El día en el que Manuela encuentra a la pequeña Alba, comenzarán un viaje que obligará a Manuela a enfrentarse a los demonios de su pasado y a cuestionarse los pilares de su vida.

Disney+

'The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes' (Miniserie) - Miércoles 20

Dinero. Amor. Tragedia. Engaño. De la mano de la productora ejecutiva Elizabeth Meriwether, 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes' es la historia de esta empresaria (que interpreta Amanda Seyfried) y Theranos, una increíble historia de ambición y fama que salió tremendamente mal. ¿Cómo la mujer multimillonaria más joven del mundo lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos?

'Perfect Harmony' - Miércoles 20

Bradley Whitford ('El Cuento de la Criada') es la cara más visible de esta ficción que, en clave de musical, nos cuenta como un profesor de universidad acepta a regañadientes ser el director del coro de una iglesia de su comunidad. Acaba de quedarse viudo y no está para muchas historias. Si además, le añades que va a tener que trabajar con una mujer que ya se encargaba de eso mismo y que sus métodos están en las antípodas de lo que el considera como "adecuado", ya tenemos lío y comedia de enredo.

'Patoaventuras' (2ª temporada) - Miércoles 20

Llegan los nuevos episodios de la nueva versión de las aventuras de los sobrinos más díscolos del Tío Gilito.

'El Último Hombre en la Tierra' - Miércoles 20

Will Forte interpreta a la última persona que queda viva sobre la faz de la Tierra. Al menos es lo que él piensa. Así que como no tiene nada que perder pasa sus días zanganeando en piscinas que antes le eran ajenas, comiendo y bebiendo a placer. Pero un día se da cuenta de que, igual, no está tan solo como él creía.

MovistarPlus+

'Better Call Saul' (6ª temporada, Parte 1) - Martes 19

La última temporada concluye el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman. Del cártel a los tribunales, de Albuquerque a Omaha, la sexta temporada sigue a Jimmy/Saul/Gene en su intento de desaparecer del radar de Lalo. Los nuevos episodios también explorarán en qué punto queda su relación con Kim, quien afronta su propia crisis existencial tras abandonar el bufete y seguir a Jimmy en su particular odisea. Mientas tanto, Mike, Gus, Varga y Lalo siguen sumergidos en su letal juego del gato y el ratón. Y como regalo para los más fans, regresan dos personajes muy añorados: Walter White y Jesse Pinkman.

Amazon Prime Video

'Días Mejores' - Viernes 22

Sigue el proceso de superación de cinco personajes que se dan cita en una peculiar terapia de duelo para padres y madres que han perdido a su pareja. Los actores que interpretarán a los cinco desconocidos que cruzan sus caminos en un momento determinante de sus vidas son: Blanca Portillo, Francesc Orella, Marta Hazas, Erik Elías y Alba Planas.

AppleTV+

'They Call Me Magic' (Docuserie) - Viernes 22

Historia de la vida real Earvin 'Magic' Johnson, miembro del Hall of Fame de la NBA e icono cultural. Con un acceso sin precedentes (y desmarcándose totalmente de 'Winning Time' de HBO Max), la serie documental explora los logros y el impacto planetario de la vida de Magic, tanto dentro como fuera de la cancha. Con entrevistas personales con el propio jugador, su familia y otras estrellas del baloncesto, esta increíble serie narra la vida de película de uno de los mayores iconos culturales de nuestra era.

Filmin

'Guilt' - Martes 19

Todo un éxito de crítica, audiencia y premios en Reino Unido. Dos hermanos atropellan y matan accidentalmente a un anciano. A pesar de cubrir sus huellas, sus vidas comienzan a desmoronarse cuando los vecinos y familiares del muerto comienzan a tener dudas sobre la forma en que murió.

AMC

'Fear The Walking Dead' (7ª temporada, Parte 2) - Lunes 18

Estos nuevos episodios transcurren meses después de la explosión nuclear, siendo Victor Strand (Colman Domingo) la única persona que se ha hecho fuerte. Habiendo construido su feudo, selecciona con frialdad quién tiene una segunda oportunidad para vivir. Los otros miembros del grupo han sufrido inmensamente, pero como consecuencia de ello surge una determinación férrea para vivir, aunque implique tomar por la fuerza la Torre de Strand y continuar la búsqueda de Padre, un lugar mítico que nadie sabe si realmente existe.

SundanceTV

'La Tumba' - Jueves 21

Drama israelí de ocho episodios que mezcla misterio y ciencia ficción y con un gran enigma por descifrar: ¿cómo resolver un asesinato si las víctimas están vivas? La respuesta a este escalofriante hallazgo puede encontrarse en la existencia de universos paralelos y viajes en el tiempo. 'La tumba' formó parte de la Competición Oficial de Canneseries 2020 y estuvo nominada a Mejor serie y Mejor dirección de arte en los premios de la Academia de Televisión de Israel.

COSMO

'Tándem' (6ª temporada) - Jueves 21

El final de la quinta temporada nos dejó con la nota que Léa escribió para Paul, dejando la puerta abierta a una nueva relación. Pero, mientras Léa esperaba una respuesta de Paul, su mujer, Inés, interceptó la nota antes que él y la destruyó.

XTRM

'The Fixer' (Miniserie) - Viernes 22

Thriller canadiense que narra cómo la agente Molaro, interpretada por Kathleen Robertson ('Sensación de vivir'), investiga el accidente entre una plataforma petrolera y un carguero, con la ayuda del detective privado Carter, interpretado por Eric Dane ('Euphoria', 'Anatomía de Grey'), que defiende la teoría de que el desastre fue planeado.