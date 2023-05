El pasado 5 de marzo se estrenó en ATRESplayer PREMIUM, 'Nacho', la serie en que narra, en 8 capítulos, la historia de Nacho Vidal y la industria del porno. De cómo un joven de familia religiosa nacido a principios años 70 en Mataró, consigue el éxito como actor porno y se convierte en uno de los referentes en España de este mundo. El reparto lo encabeza el actor Martiño Rivas como el protagonista de esta historia.

Sin embargo, no ha sido fácil hacer la serie: el efecto que provocaba el nombre de 'Nacho Vidal' era tal que los problemas se acumulaban, tanto como para componer el reparto de actores, como para buscar las localizaciones para poder rodar. El propio Martín Rivas lo reveló en rueda de prensa: "Te lo ponen mucho más fácil si quieres hacer de Jack el destripador que para hacer una serie de Nacho Vidal".

Directamente -confesaba- "el ayuntamiento de Badalona nos prohibió pisar territorio municipal". O incluso, les cancelaban tres días las localizaciones que estaban programadas desde hace días en cuanto que sabían de qué iba la historia, "en cuanto salía el nombre de Nacho Vidal en la conversación".

Igual pasó con el reparto de la historia. Teresa Fernández-Valdés, creadora de la serie y showrunner, comentaba que los actores de 'Nacho' "son unos valientes. Yo sólo me quito el sombrero porque sólo nos han regalado oro. Se han atrevido muchísimo y sus padres deben estar bien orgullosos de los hijos que tienen".

Y es que normalmente, cuando hay un casting, el teléfono hasta a reventar de actores, managers, representantes, etc. que quieren acceder a realizar el casting. "Aquí el teléfono no sonaba, nadie quería hacer la prueba. Había como un cierto temor", comentaba Fernández-Valdés. También "porque un actor iba a descubrir que tiene límites, que piensan que se atreven con todo y al final ven que no".

A pesar de reconocer que tenía ciertos perjuicios y que había elementos sensible en el proyecto, a Martiño Rivas no le supuso ningún impedimento a la hora de desarrollar el personaje de Nacho. Otra de las actrices de la serie María de Nati que interpreta el papel de Sara Bernat, pareja de Nacho y compañera en el mundo del porno, aseguraba que muchas compañeras de profesión le dijeron que estaba loca por aceptar el papel, que incluso ella misma tuvo que "derribar barreras que no sabía que tenía" para hacer este trabajo y hacerlo además de la mejor forma posible.

El reparto de Nacho, la serie

Finalmente, el reparto de la serie se compuso de los siguientes actores y actrices.

Martiño Rivas como Nacho

como Nacho María de Nati como Sara Bernat, pareja de Nacho y compañera en la industria.

Pepa Charro como Juani, la dueña de la sala Bagdag de Barcelona.

Andrés Velencoso como Toni Roca, actor porno y rival de Nacho en la industria.

Miriam Giovanelli como Bellísima

Juan Carlos Vellido como José María Ponce Berenguer, considerado el 'padre del porno' en España, uno de los mayores 'jefes' de la industria.

Paola Bontempi como María Bianco, actriz porno y pareja de Ponce Berenguer.

Marina Gatel como Sophie Evans, se le considera pareja artística de Toni Roca

Edu Soto como Tigerman, uno de los personajes más famosos de Bagdag.

Rubén Jiménez como Holly One, actor porno del Bagdag.

Teresa Fernández-Valdés elogiaba en rueda de prensa a estos "actores valientes" que supieron entender el proyecto desde el principio, porque si no hubiera sido mejor no contarlo, haber hecho otra historia y no esta. Realmente, tanto creadores como actores descubrieron lo difícil de contar esta historia por figura tan polarizadora que es nacho Vidal: "Y lo hemos notado por todos los impedimentos que nos hemos encontrado a lo largo del camino", aseguraba Martiño Rivas, dejando claro que "ésta no es una serie porno, pero sí sobre porno y muy subida de tono".