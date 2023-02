En la última presentación de resultados de Netflix, en la que también se anunció que el fundador Reed Hastings dejaba su cargo, la compañía mantenía que en el primer trimestre de 2023 llegaría la monetización de las cuentas compartidas. Se trata de una parte importante de la estrategia frente a la crisis que atraviesa el sector del streaming puesto que calculan que más 100 millones de hogares comparten cuenta con personas no convivientes. Y eso se traduce en mucho dinero que están dejando de ganar y que afirman “socava la capacidad a largo plazo para invertir y mejorar”.

La idea, que ya se puso en práctica en Chile, Costa Rica y Perú, es cobrar una cuota extra por conectarse en una televisión fuera del hogar, y ya ha quedado claro que para Netflix el hogar no lo hacen las personas, sino la ubicación. Por eso, a partir de ahora, Netflix se fijará en la dirección IP, en los dispositivos utilizados y en la actividad de la cuenta para saber si está siendo utilizada fuera de la ubicación habitual. Para ello, se van a llevar a cabo una serie de comprobaciones que han sido detalladas en el apartado de preguntas frecuentes de su web y son las siguientes.

Los usuarios deberán conectarse con frecuencia al WiFi del hogar y abrir Netflix, ya sea en la versión web o en la aplicación de los dispositivos móviles. De hecho, deberán conectarse como mínimo una vez cada 31 días, y si no se hace se bloqueará la cuenta que no cumpla con este requisito.

Asimismo, al iniciar sesión desde un dispositivo fuera del hogar y si se usa ese dispositivo con frecuencia, se pedirá al titular verificarlo para poder ver Netflix. Para ello se enviará por teléfono o por mail un enlace al titular que lleva a una página con un código de verificación de cuatro dígitos que deberá introducirse en el dispositivo que trata de conectarse en un plazo de 15 minutos. Si el código expira, habrá que solicitarlo de nuevo. Esta verificación puede repetirse periódicamente. Desde Netflix también se recomienda restablecer la contraseña si se sospecha que se usa sin autorización.

El servicio se puede seguir utilizando en caso de viajes o segundas residencias, siempre que lo estén usando los titulares o personas convenientes y no hará falta verificación. Pero si la estancia fuera del hogar va a ser prolongada, sí podrá pedirse la verificación de la cuenta (descrita más arriba) para confirmar que el dispositivo desde el que se está usando tiene autorización.

Para evitar todas estas incomodidades, la empresa recomienda que las personas no convivientes utilicen su propia cuenta y explica la variedad de planes que tienen a disposición, incluida una opción más económica a cambio de publicidad. Además, la empresa facilita la transferencia de los perfiles de usuario de una cuenta a otra sin perder el historial. En estas indicaciones también se afirma que “Netflix no te cobrará automáticamente si se comparte la cuenta con alguien que no vive en tu casa”.