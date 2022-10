Ya se puede ver 'Sagrada familia', la nueva serie de Manolo Caro en Netflix que es un muñeca rusa de varias capas y llena de detalles que poco a poco van formando una imagen completa, igual que las vidrieras que compone pieza a pieza la protagonista interpretada por Najwa Nimri. Ella es Gloria y vive en una de las exclusivas casas de Fuente del Berro con su bebé y otros dos jóvenes, Aitana (Carla Campra) y Abel (Iván Pellicer), de quienes poco a poco iremos sabiendo más. En ese barrio viven también Blanca (Macarena Gómez) y su hijo Lorenzo (Lorenzo Angellotti) y Alicia (Ella Kweku) y Pedro (Jon Olivares), una pareja de profesores del colegio que está intentando tener hijos. La maternidad es el vínculo entre estas mujeres que son una cosa de puertas para a fuera y otra diferente cuando traspasan las puertas de sus casas. La llegada de una nueva pareja al barrio va a desestabilizar la convivencia y a descubrir que nada es lo que parece, sobre todo en el caso de Gloria, que se esconde de su pasado. Junto a ella, Aitana y Abel hacen su propio viaje, para salir de una relación que les está haciendo daño, que se puede resumir en una frase que le dice el personaje de Aitana a la protagonista: "Amor y libertad, eso es ser una buena madre".

Una de las claves de 'Sagrada familia' es el elenco que Manolo Caro ha conseguido reunir: Najwa Nimri, Alba Flores, Macarena Gómez, Álex García, Carla Campra, Iván Pellicer, Álvaro Rico, Ella Kweku o Jon Olivares, entre otros. "Es un sueño para cualquier director y que yo sea extranjero y hayan confiado en mí me hace sentir muy especial", asegura. El reparto es un acierto y una suerte como él dice porque no hace casting para los principales papeles: "Voy haciendo las invitaciones en el proceso de escritura porque me gusta ponerles cara cuando estoy escribiendo y tuve la fortuna de tener este elenco". Además, por lo que nos contó la protagonista Najwa Nimri convencerla a ella no es fácil tal porque no basta con que un guion sea bueno: "Elijo más por lo que me apetece probar como actriz en el momento. Pregunto todo, desde quien hace la iluminación y quien forma el equipo. Veo lo que no haya visto del director y hablo con él, conecto la idea de lo que quiere hacer y de lo que pretende visualmente incluyendo planos espacios y ver el universo visual en el que me voy a meter". La idea de Caro le cuadró. "Le pregunté si era como un 'Big Little Lies' con 'Ozark' en plan thriller, pero más telenovelesco y dije vale, 'seguimos sin tenerlo claro, pero me parece fresh. Vamos'", cuenta Nimri.

La serie trata temas como la identidad, la libertad o la perdida pero, sobre todo, se centra en la maternidad y el vientre subrogado:. "La semilla fue el vientre subrogado, una plática con mis amigos, después el qué es ser madre y que he visto muchas mujeres ser muy buenas madres, también equivocarse, porque no es fácil", explica el director Manolo Caro. En los años 90 en España no era tan habitual hablar de vientre subrogado como ahora, que es un tema recurrente y también polémico. Precisamente, en esa década se ambienta la historia creada como parte del acuerdo de Manolo Caro con Netflix: "Tenía muchísimas ganas de hacer algo diferente, de hacer un thriller, algo más oscuro y de probarme. Yo cuando recibí el contrato de exclusividad de Netflix lo que dije fue "voy a probar todo, voy a tomarme esto como un master". No es fácil combinar un tema tan sensible como la maternidad con un género como el thriller, pero el resultado funciona. Y es que como dice Álex García, uno de los protagonistas, refiriéndose al director "hay que ser buen orfebre para llevar esto a buen puerto". El actor que interpreta al enigmático Germán, el nuevo vecino que llega con Katerina (Alba Flores) al barrio, confiesa que le impresionó la idea y que le ha impresionado aún más el resultado: "Se nota que a Manolo le gusta meterse en berenjenales complicados y salir de ellos él solito". Y salir airoso. "Es una serie que habla de dramas familiares, un thriller que está muy bien trabajado y todo bajo el punto de vista de Manolo Caro que nunca deja de sorprender. La serie tiene una personalidad muy especial y no va a defraudar", añade Álex García.

Una personalidad que le confiere el universo visual que Caro construye para cada uno de sus trabajos. Lo hemos visto en sus últimos trabajos 'Alguien tiene que morir' y 'Érase una vez...pero ya no'. Él cree que ese tratamiento cuidado tiene mucho que ver con su amor a España y Alba Flores puntualiza que de la serie se desprende el cariño que, el también creador de 'La Casa de las Flores', le tiene a Madrid: "Yo que soy madrileña hacía mucho que no veía una mirada tan bonita y tan interesada en decir "mira Madrid y su brutalismo". No se puede pasar por alto la escena que transcurre en la piscina de uno de los edificios más emblemáticos de esta corriente arquitectónica en la ciudad, las Torres Blancas diseñadas por Francisco Javier Sáenz de Oiza. Macarena Gómez también coincide en destacar la armonía: "Me parece de una realización y una belleza, los planos, todos los encuadres, la estética, el manejo del color. Todo es muy elegante". Entrando en el personaje de Alba Flores, Katerina, ella cuenta que la primera vez que lo leyó penso que "era un perro verde" del que no iba a tener ningún referente y con el que "no quería hacer el camino evidente". Y por eso, casi en el último momento, sucedió lo que Caro define como "un accidente que ha salido bien", y fue inventar un acento para Katerina. La idea surgió del método que Flores utiliza habitualmente y que consiste en inspirarse en la naturaleza y en los animales: "Había algo que creo a este personaje le iba bien que está relacionado con la depredación y con algo que muchos animales utilizan, como un camuflaje que flashea al otro y le deja despistado y ahí es cuando ataca. Y esto me interesaba, ponerle un camuflaje tan raro que el otro no sabe qué hacer. Me dejaron hacerlo y creo que ha ido bien". El veredicto final está ya en manos del público.