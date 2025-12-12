Alfonso Arús, del vídeo de Raquel Mosquera con "filtro a cascoporro": "Está más cerca de Charlene de Mónaco que de ella"

Ahora
Alfonso Arús no da crédito al ver en este vídeo las fotos de Raquel Mosquera felicitando la Navidad: "Hay filtro a cascoporro, ni soy capaz de distinguir que se trate de Raquel Mosquera".

Raquel Mosquera "vive la Navidad intensamente", destaca Alfonso Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el montaje fotográfico de la peluquera. Y es que "ella es una apasionada de la Navidad", como asegura Tatiana Arús, que explica que la propia Mosquera lo ha dicho en sus redes sociales.

"La vemos en diferentes momentos, todos muy navideños, como si fuese una muñeca", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús alucina al ver las fotos: "Hay filtro a cascoporro, ni soy capaz de distinguir que se trate de Raquel Mosquera".

"Parece la mujer de Alberto de Mónaco", asegura, por su parte, Angie Cárdenas en el plató, donde le dan la razón. "Está más cerca de Charlene de Mónaco que de Raquel Mosquera", concluye el presentador.

