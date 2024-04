Riviera Maya (México) se vistió de cine para acoger este fin de semana los Premios Platino 2024. Hay títulos que esperaban más premios que otros (por tener más nominaciones), como es el caso de [[LINK:INTERNO|||Article|||65c5050d0c93b0e4ba6d58d0|||La sociedad de la nieve]], de Juan Antonio Bayona. Este título lideraba las nominaciones con un total de doce en el apartado de cine de la XI edición de los Premios Platino, en la que ‘Cerrar los ojos‘, de Victor Erice, y ‘El conde‘, de Pablo Larraín, cuentan con seis cada una. Este sábado (o domingo, en el caso de la retransmisión en España) optó en los Platino a mejor película, dirección, interpretación masculina (Enzo Vogrincic), actor de reparto (Matías Recalt), dirección de fotografía, montaje, y sonido. Pero no el único título español que aparece en el listado de nominados . Lo cierto es que existían más series y actores españoles a la espera de conocer el resultado de la gala.

Eran candidatas a mejor serie las argentinas Iosi y Barrabrava, la española El cuerpo en llamas -por la que también está nominada a mejor actriz Úrsula Corberó-, y la chilena Los mil días de Allende, que cuenta además con las candidaturas de Alfredo Castro como protagonista masculino y Aline Küppenheim (mejor actriz). El español Javier Cámara, por la temporada 2 de Rapa, completa las nominaciones a mejor actor, y la española Lola Dueñas (La mesías) y la argentina Micaela Riera (El amor después del amor), las de mejor actriz. A mejor creador de serie están nominados Burman, Korovsky, Juan Pablo Kolodziej (El amor después del amor) y Alex de la Iglesia (30 monedas).El premio a mejor película de animación se lo disputarán las españolas Robot Dreams, de Pablo Berger (nominada al Óscar de la categoría); Dispararon al pianista, de Fernando Trueba y Javier Mariscal, y El sueño de la sultana, de Isabel Helguera, la mexicana Home is somewhere else (Carlos Hagerman y Jorge Villalobos), y la portuguesa Nayola, de José Miguel Ribeiro.

Mejor miniserie o serie de televisión

Barrabrava (Argentina) (Ganador)

[[LINK:INTERNO|||Article|||64f970c9a673b0e417d5e0e2||| El cuerpo en llamas ]] (España)

]] (España) Iosi, el espía arrepentido (Argentina)

(Argentina) Los mil días de Allende (Chile)

Mejor interpretación masculina en serie

Alfredo Castro, por Los mil días de Allende (Ganador)

Gustavo Bassani, por Iosi, el espía arrepentido

Javier Cámara, por Rapa

Santiago Korovsky, por División Palermo

Mejor creador de miniserie o serie de televisión

Álex de la Iglesia, por la segunda temporada de 30 monedas

Daniel Burman, por la segunda temporada de Iosi, el espía arrepentido (Ganador)

Juan Pablo Kolodziej, por El amor después del amor

Santiago Korovsky, por División Palermo

Mejor interpretación femenina en serie

Aline Küppenheim, por Los mil días de Allende

Allende Lola Dueñas, por La Mesías (Ganador)

Micaela Riera, por El amor después del amor

Úrsula Corberó, por El cuerpo en llamas

Mejor interpretación masculina de reparto en serie

Andy Chango, por El amor después del amor (Ganador)

Daniel Hendler, por División Palermo

Emiliano Zurita, por La cabeza de Joaquín Murrieta

Manolo Solo, por 30 monedas

Mejor interpretación femenina de reparto en serie

Mejor película iberoamericana de ficción

Cerrar los ojos

[[LINK:INTERNO|||Article|||65c5050d0c93b0e4ba6d58d0||| La sociedad de la nieve ]] (Ganadora)

]] Los delincuentes

Tótem

Mejor comedia iberoamericana de ficción

Bajo terapia (Ganadora)

Los wánabis

Norma

Te estoy amando locamente

Mejor dirección

Isabel Coixet, por Un amor

J.A. Bayona por La sociedad de la nieve (Ganador)

Lila Áviles por Tótem

Pablo Larraín por El conde

Mejor guion

Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas (Ganador)

Guillermo Calderón y Pablo Larraín, por El conde

Rodrigo Moreno, por Los delincuentes

Víctor Erice y Michel Gaztambide, por Cerrar los ojos

Mejor música original

Robot Dreams (Ganador)

Radical

Blondi

La Pecera

Mejor interpretación femenina

Carolina Yuste, por Saben Aquell

Dolores Fonzi, por Blondi

Laia Costa, por Un amor (Ganador)

Lola Amores, por La mujer salvaje

Malena Alterio, por Que nadie duerma

Mejor interpretación masculina

Damián Alcázar, por El caso Monroy

David Verdaguer, por Saben aquell

Enzo Vogrincic, por La sociedad de la nieve (Ganador)

Jaime Vadell, por El conde

Marcelo Subiotto, por Puan

Mejor interpretación femenina de reparto

Antonia Zegers, por El Conde

Ane Gabarain, por 20.000 especies de abejas (Ganador)

Ana Torrent, por Cerrar los ojos

Alejandra Flechner, por Puan

Mejor interpretación masculina de reparto

José Coronado por Cerrar los ojos (Ganador)

Luis Bermejo por Un Amor

Matías Recalp por La Sociedad de la Nieve

Leonardo Sbaraglia por Puan

Mejor película de animación

Dispararon al pianista

El sueño de la sultana

Nayola

Robot Dreams (Ganador)

Home is somewhere else

Mejor montaje

La sociedad de la nieve (Ganador)

Memoria infinita

Los delincuentes

Huesera

Mejor dirección de fotografía

La sociedad de la nieve (Ganador)

Los delincuentes

La piel pulpo

Cerrar los ojos

Mejor dirección de sonido