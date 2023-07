'30 monedas' vuelve en octubre a HBO Max con la línea entre cielo e infierno y entre bien y mal mucho más difusa. Después de los acontecimientos sobrenaturales que tuvieron lugar en Pedraza en la primera temporada, la mayoría de vecinos del pueblo están locos y encerrados en un psiquiátrico, mientras una investigación trata de averiguar que fue, exactamente, lo que sucedió. Si el que alguien lo sabe.

Qué ha pasado con los protagonistas

Se va a desatar una "tormenta épica" como ha descrito el propio director Álex de la Iglesia. El padre Vergara ha desaparecido y no se sabe si ha muerto junto a su archienemigo el cardenal Santoro o no. La veterinaria del pueblo, Elena (Megan Montaner), yace en coma en una oscura cama de hospital, o al menos su cuerpo porque en el tráiler podemos verla encerrada en una especie de jaula custodiada por bestias y allí aparece el padre Vergara (Eduard Fernández) advirtiéndole de que "va a vivir el momento más doloroso" de su vida y pidiéndole que en ese momento proteja con todas sus fuerzas una cosa que tendrá en la mano.

Por otro lado, el cándido alcalde Paco (Miguel Ángel Silvestre) está atormentado por el remordimiento e intenta cuidar de Elena a pesar de las dificultades. Le veremos salir huyendo del hospital y emprender su propia lucha contra las fuerzas sobrenaturales que parecen más poderosas que nunca.

La que sí reaparece es la exalcaldesa consorte Merche (Macarena Gómez) y, mucho más poderosa tras su pacto con el diablo.

A medida que el horror crece a su alrededor, el grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo, alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme.

Quiénes son los nuevos personajes

Nawa Nimi se anunció como una de las grandes incorporaciones al reparto, aunque de momento no sabemos demasiado de su personaje. Se llama Haruka y tiene un aspecto extravagante y una melena rubia con rastas. Ella va a tratar de averiguar qué sucedió en Pedraza, aunque en el avance no queda claro si forma parte de una investigación oficial o no. Le acompaña un cámara, interpretado por Manuel Burque, aunque el avance apunta a que podría tener un funesto destino.

El elenco suma un nombre internacional, el del actor Paul Giamatti ('Billions') que todo apunta que será el nuevo y malvado enemigo de la ficción. "No quiero este mundo, quiero uno nuevo", dice su personaje en el avance de la segunda temporada que llegará a la plataforma en octubre.

Además, de Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Eduard Fernández también regresan Macarena Gómez, Pepón Nieto o Cosimo Fusco y se incorporan Najwa NImri y Paul Giamatti.