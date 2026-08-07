laSexta estrena el miércoles la ficción policiaca 'Grace', adaptación de las novelas de Peter James y protagonizada por John Simm

Este miércoles, laSexta estrena 'Grace', una serie policiaca basada en las novelas de Peter James protagonizadas por el superintendente Roy Grace, una de las series literarias de mayor éxito del Reino Unido.

laSexta estrena el próximo miércoles, 12 de agosto, la exitosa serie británica 'Grace', protagonizada por John Simm. Se trata de una serie que sigue al comisario Roy Grace, un investigador brillante pero inconformista que, mientras lidia con la desaparición sin resolver de su esposa hace seis años, se ve envuelto en casos que pondrán a prueba sus instintos y habilidades.

Grace está basada en las novelas de Peter James protagonizadas por el superintendente Roy Grace, una de las series literarias de mayor éxito del Reino Unido. Las obras de James han sido traducidas a 37 idiomas, han vendido más de 21 millones de ejemplares en todo el mundo y han logrado 17 números uno en la lista de bestsellers del Sunday Times. La última novela del escritor protagonizada por Roy Grace, 'Find Them Dead', permaneció siete semanas en el número uno de ventas durante 2020.

John Simm, quien da vida al inspector Roy Grace y por Richi Campbell en el papel del sargento Glenn Branson. Firma el guion de 'Grace' Russell Lewis, conocido por su trabajo en series como ‘Endeavour’ o ‘Lewis’, y a cargo de la dirección se encuentran Julia Ford y John Alexander.

Con sus métodos policiales poco ortodoxos en el punto de mira en un juicio local por asesinato, su reputación ante sus superiores seriamente cuestionada y la desaparición de su esposa aún atormentándole, el comisario Roy Grace lleva una pesada carga sobre sus hombros. Cuando su viejo amigo y compañero, el sargento Glenn Branson, acude a él en busca de consejo sobre un caso, Grace pronto se ve envuelto en dos investigaciones que pondrán a prueba el instinto que siempre le ha acompañado.

La seria está producida por Second Act Productions, Tall Story Pictures y Vaudeville Productions para su emisión en ITV, cadena británica en la que se estrenó en marzo de 2021. Aquella primera entrega, 'Dead Simple', reunió a 8,77 millones de espectadores y se convirtió en el quinto programa más visto de la semana en Reino Unido, un arranque que llevó a ITV a renovar la ficción de forma ininterrumpida en los años siguientes. La serie ha viajado también fuera de sus fronteras.

Los protagonistas de 'Grace', del libro a la pantalla

John Simm da vida a Roy Grace, un detective brillante y entregado que siempre soñó con seguir los pasos de su padre, un respetado sargento de policía. Tras dedicar toda su vida a la profesión, atraviesa ahora el momento más complicado de su carrera. Marcado por la desaparición de su esposa, Sandy, continúa obsesionado con encontrar respuestas mientras trabaja en antiguos casos sin resolver y ve cómo sus métodos poco convencionales lo sitúan en el punto de mira de sus superiores. Con su futuro profesional en juego, Grace deberá demostrar que sigue siendo uno de los mejores detectives del cuerpo.

Richie Campbell interpreta a Glenn Branson, un inspector brillante y con una prometedora carrera por delante. Cercano, resolutivo y gran amigo de Roy Grace, está convencido de que el detective aún tiene mucho que aportar y decide incorporarlo a la investigación de un inquietante caso: la desaparición de un novio durante su despedida de soltero, apenas tres días antes de la boda. A partir de ese momento, ambos unirán fuerzas para reconstruir los últimos movimientos del desaparecido y descubrir qué ocurrió realmente.

Rakie Ayola encarna a Alison Vosper, la subdirectora jefa de policía. Con una dilatada trayectoria en el cuerpo, es una profesional rigurosa, íntegra y fiel a sus principios. Aunque no comparte los métodos poco ortodoxos de Roy Grace y no duda en llamarle la atención cuando es necesario, conoce de primera mano su valía como investigador y confía en que logre superar el difícil momento personal y profesional que atraviesa.

En el estreno de 'Grace', una desaparición tras una despedida de soltero

Tres días antes de su boda, un exitoso promotor inmobiliario desaparece sin dejar rastro durante su despedida de soltero. El sargento Glenn Branson recurre entonces al detective Roy Grace, un brillante policía marcado por la desaparición de su esposa, para reconstruir los últimos movimientos del novio. Mientras la investigación avanza contrarreloj, Grace destapa una compleja red de secretos, traiciones y mentiras en la que tanto la prometida como el mejor amigo del desaparecido se convierten en piezas clave del caso.

Puedes ver el primer capítulo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido