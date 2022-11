Recorriendo en sentido inverso el calendario a través de los años, los meses, las semanas, las horas, los minutos y los segundos, como quien deshace un ovillo de lana buscando la primera de sus hebras, todos podríamos recordar fácilmente dónde estábamos y qué hacíamos cuando nos enteramos de que aquello del coronavirus iba en serio. Mientras cada individuo iba tomando posiciones ante la inminente llegada del miedo, la sociedad miraba hacia los medios de comunicación para ver cómo los representantes políticos trataban de trasladar mensajes de tranquilidad y confianza apoyándose en científicos que, en tiempo real, trasladaban sus impresiones sobre lo que estaba sucediendo.

A pesar de que los distintos países se encontraban en diferentes etapas de aquella escalada que el virus emprendía hacia su expansión global parecía que, en lo esencial, todos iban acercando posiciones. ¿Todos? No, todos no. En un lugar de Europa llamado Inglaterra, conocido por ser la cuna de Shakespeare y de los Beatles, cuya capital se llama Londres y está surcada por el imponente río Támesis, un irreductible hombre con pelo rubio alborotado llamado Boris Johnson tenía sus propias ideas. Ahora, Kenneth Branagh se mete en su piel en la serie 'This England', estrenada en Movistar Plus+ el 31 de noviembre, para contarnos todo lo que ocurrió alrededor del dirigente.

Este drama político fue producido inicialmente para Sky Original por Revolution Films y consta de seis capítulos coescritos y dirigidos por Michael Winterbottom, que ha destacado que "entrelaza innumerables historias reales de personas que estuvieron en primera línea en todo el país, científicos, médicos, trabajadores de residencias de ancianos y legisladores que lucharon contra el virus".

Mientras esa batalla se llevaba a cabo en calles, hospitales y laboratorios, en Downing Street la tensión aumentaba por momentos ante la enorme responsabilidad de tomar las decisiones políticas que regirían el rumbo del Reino Unido. En el intento de evitar el hundimiento de la economía de un país que ya iba por libre tras el triunfo del Brexit, Johnson va haciendo lo que puede con un nivel de estrés que trasluce claramente en el tráiler de la serie.

La inmunidad de rebaño

Dejar que se contagie todo el mundo para que la sociedad británica adquiera inmunidad de grupo. Esa fue la primera postura de Boris Johnson, pero aquella audaz postura podía salir muy cara. La presión en el sistema de salud iba a desbordar a los sanitarios y la pérdida innecesaria de vidas, acompañada de un coste económico inasumible podrían formar una tormenta perfecta capaz de llevárselo por delante. Pero, como puede verse en esta cronología de The Guardian, mientras la tensión crecía en Europa por el aumento exponencial de contagios y la gravedad de los casos, el tres de marzo Boris presumía de visitar hospitales con pacientes de COVID 19 dándose apretones de manos con todo el mundo.

Lo llamativo es que, aunque nunca llegó a aplicarse con la misma contundencia que en España, tan solo 19 días después de exteriorizar aquella intrépida actitud, Johnson ordenaba el confinamiento total de la población con escasas excepciones y dando poderes especiales a las fuerzas de seguridad para asegurar su cumplimiento. ¿Qué le llevó a dar ese volantazo? ¿Qué voces hablaban al oído del excéntrico inquilino del número 10 de Downing Street? ¿Cómo se vivieron aquellos días de enorme tensión en su entorno político y familiar? Eso es lo que veremos en 'This England', además de las posteriores polémicas surgidas por el no cumplimiento del primer ministro del confinamiento impuesto por él mismo.

Boris cae enfermo de COVID-19

Sin duda, fue un giro, pero no por sorpresivo inesperado. El virus, potencialmente mortal, demostraba no entender de clases ni categorías y, tras meses reuniendo papeletas, Boris Johnson cayó enfermo. El seis de abril de 2020, el primer ministro británico ingresaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Thomas de Londres por el empeoramiento de sus síntomas.

Aquello asustó por un lado a la población, pero también pareció humanizar al personaje y ayudarle a matizar todavía más sus apreciaciones iniciales sobre la enfermedad. Buena muestra de ellos es meses más tarde nació su hijo y el dirigente le puso Nicholas como segundo nombre en honor a los doctores Nick Price y Nick Hart que velaron por su salud.

Las fiestas en Downing Street

Fue en mayo de 2022 cuando saltó la polémica por la publicación de unas fotografías en las que el primer ministro aparecía de fiesta, con amigos, colaboradores y personal de Downing Street, cuando al resto de los británicos no les estaba permitido hacer lo mismo. Aquel escándalo, conocido como el partygate, fue demasiado para la opinión pública y activó la cuenta atrás para la salida del poder de un político que, hasta entonces, había sido capaz de capear cualquier tipo de controversia en su contra. Aquí podéis ver una interesantes cronología de aquellos hechos por los que Johnson llegó a ser multado por la policía Metropolitana de Londres.

Todo lo populista del personaje y lo sensacionalista del entorno mediático queda, sin embargo, en mecido en 'This England' por el contrapuesto e interesante pulso de una realidad dramática que avanza de forma agónica con un tono trepidante que se infiltra por momentos en el género documental. Esta es una historia de la que se conoce el desenlace y que, sin embargo, mantiene vigente su interés por la relevancia de los propios acontecimientos. Cierto es que el devenir de la política británica desde entonces ha sido mucho más vertiginoso de lo que cabría esperar.

En cuestión de meses, a Johnson le han reemplazado dos dirigentes al frente del Reino Unido, Theresa May y Rishi Sunak. Eso podría hacer parecer que la ficción nace habiendo quedado obsoleta por estar a remolque de una realidad que desvía el foco de la actualidad hacia un nuevo escenario. Pero lo cierto es que, con seguridad, el tiempo irá dejando piezas audiovisuales marcadas de un modo u otro por la irrupción del coronavirus y 'This England' es una reseñable y muy interesante aportación a la filmografía sobre la pandemia. Por cuestiones de sensibilidad, para muchos, podría estar llegando incluso demasiado pronto.