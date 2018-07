Ed Sheeran aparecerá en la séptima temporada de Juego de Tronos

El cantante Ed Sheeran es un apasionado de Juego de Tronos, y ahora tendrá la oportunidad de aparecer en la serie, según ha informado el showrunner de la serie, D.B. Weiss.

El anuncio llegó en una rueda de prensa en la que también participaba Massie Williams, la actriz que interpreta a Arya Stark, una fan confesa de Sheeran. D. B. Wiss explicó: "Durante años, hemos intentado que Ed Sheeran aparezca en la serie, sobre todo, para sorprender a Maisie Williams y este año, por fin, lo hemos conseguido".

No se trata del primer músico que aparecerá en la serie, y es que el grupo Sigur Rós, Mastodon, Of Monsters and Men, Gary Lightbody de Snow Patrol o el batería de Coldplay ya estuvieron en los Siete Reinos.

La séptima temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará el próximo 16 de julio.