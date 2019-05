'Juego de Tronos' llega a su fin, ¿y ahora qué?: la precuela y los spin-offs que no te querrás perder

El final de 'Juego de Tronos' ha llegado. La aclamada serie de fantasía producida por HBO y adaptada por David Benioff y D.B. Weiss ha cerrado el telón tras emitir el último episodio de la serie, 'El Trono de Hierro': un desenlace que pone punto y final a ocho temporadas y 73 episodios.

Aunque el final haya podido causar sentimientos encontrados en los fans de la serie, 'Juego de Tronos' se ha convertido en todo un referente televisivo que ha atrapado a millones de espectadores durante más de ocho años.

Pero la maquinaria que puso en marcha HBO no se va a detener aquí y, por lo que sabemos, al fenómeno 'Juego de Tronos' aún le quedan años por delante.

Hace unos meses se conoció que la productora estadounidense ya prepara la precuela de la serie. Hasta el momento se sabe que estará protagonizada por la actriz Naomi Watts y que narrará el origen de los caminantes blancos.

La historia estará enmarcada en un tiempo mucho más remoto: unos 5.000 años antes de 'Juego de Tronos'. Su historia nos desvelará cómo nacieron los caminantes blancos de mano de los hijos del bosque, las criaturas que habitaban Poniente antes de la llegada de los primeros hombres. Estas figuras legendarias habrían creado a los caminantes blancos para protegerse de los hombres.

Otros actores y actrices que completarán el elenco son Miranda Richardson, John Simm, Richard McCabe, Dixie Egerickx y John Heffernan. George R.R. Martin, el escritor de las novelas, también estará detrás de las cámaras como productor ejecutivo y asesor de la serie que está previsto que llegue en 2020 si se cumplen los plazos previstos en la producción.

El mismo George R.R. Martin escribió en su blog: "Hablando de televisión, no os creáis todo lo que leéis. Las informaciones en Internet no son fiables. Tenemos cinco series sucesoras de 'Juego de Tronos' en desarrollo (no me gusta el término spin-offs) en HBO y tres de ellas están avanzando favorablemente. Una se va grabar este año y las otros dos aún están en la fase de guionización, pero están también cerca de ello. ¿De qué tratan? No puedo decirlo. Pero quizás podáis escoger una copia de 'Fuego y Sangre' y sacar teorías".

La referencia del autor sobre 'Fuego y Sangre', su último libro donde se relata la historia de los Targaryen, nos acerca a la idea de que alguno de estos spin-offs tendría lugar cien años antes de los acontecimientos de la serie y se enmarcaría en el periodo en el que el rey Aegon Targaryen I gobernaba sobre los Siete Reinos.