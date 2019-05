'Juego de Tronos': las incógnitas que se han quedado sin resolver tras el final de la serie

Han sido ocho temporadas y 73 episodios las que nos han dejado pegados al asiento durante casi una década. Con el episodio 8x06 'El Trono de Hierro' se ha cerrado el círculo: un viaje épico a través de la fantasía de Poniente que ha dejado algunos cabos sueltos por el camino.

Las tramas que se entrelazan en la gran red que es el argumento de 'Juego de Tronos' no son pocas, y la tarea de los guionistas para hacer que todo cohesione a la perfección es toda una proeza. Contentar a todos los fans ha sido una tarea difícil para los creadores de la serie que, con esmero y precisión, han ido atajando las incógnitas que el guión iba dejando a su paso.

Pero llegados al final de la serie no todo está resuelto: bien porque el guion no ha aportado más información sobre algunos detalles o bien porque no se le ha querido dar más importancia a algunas subtramas que complicarían el esperado desenlace.

Hacemos un repaso por algunas de las incógnitas que quedan sin resolver tras el final de la última temporada de 'Juego de Tronos'.

¿Dónde está Drogon?

Lo último que sabemos del único dragón vivo es que sale volando con el cuerpo de Daenerys Targaryen. En una de las escenas finales, el ya coronado rey de los Siete Reinos, Bran Stark, pregunta a su consejo sobre si alguien ha localizado al dragón. "La última vez que se le vio volaba hacia el este", responde Tyrion Lannister.

Bran deja caer que él mismo se encargará de localizarlo con sus poderes, algo que hemos llegado a ver en algunas ocasiones durante la serie, pero no acertamos a saber qué ha sido de Drogon y del cuerpo de la madre de los dragones.

¿Por qué Jon Snow se va más allá del muro con los salvajes?

La escena final del episodio muestra al verdadero heredero al Trono de Hierro, Jon Snow, caminando junto a los salvajes hacia el norte, más allá del muro. En un principio, nos revelan que su deber es el de servir en la Guardia de la Noche en el Castillo Negro, pero instantes después lo vemos acompañado de salvajes adentrándose en la blanca espesura. Ya no hay caminantes blancos, el peligro que acechaba más allá del muro, ¿qué futuro le deparará a nuestro protagonista y a sus nuevos compañeros?

¿Puede Bran ver el futuro?

Durante las ocho temporadas de la serie los poderes de Bran nunca han quedado bien definidos. En algunos momentos se dice que él es "la memoria de la humanidad" y que puede ver todo lo sucedido en el pasado, además de entrar en el cuerpo de algunas criaturas de Poniente. Pero varios giros en el guión nos alertan de que también podría estar viendo el futuro.

En uno de los capítulos de la última temporada vemos como le da una daga de acero valyrio a Arya, como si supiera que iba a ser ella la que propinara el golpe final al Rey de la Noche. En este episodio final, cuando se le ofrece ser el rey de los Siete Reinos, acepta y dice: "¿Por qué crees que vine hasta aquí?". Nunca sabremos hasta dónde llegaban realmente los límites de su poder.

Bran Stark le entrega una daga de acero valyrio a su hermana Arya. | HBO

¿Qué harán los Dothraki?

Queda poco claro qué será de los Dothraki a partir de ahora. En una de las últimas escenas del episodio vemos a Jon Snow de camino hacia su bote en el puerto y localizamos a varios Dothraki que parecen seguir residiendo en Desembarco del Rey. Esta civilización acudió a Poniente para luchar contra los enemigos de Daenerys. Ahora que la reina ya no está, ¿qué sucederá con ellos?

¿Dónde está Nymeria?

Nymeria es la loba de Arya y, junto a Fantasma, el único lobo de los Stark que sigue vivo. En la primera temporada, Arya la manda lejos después de que mordiera en el brazo a Joffrey, y ya no se vuelve a saber nada de ella hasta la séptima temporada, donde vemos a una Nymeria mucho más grande. La pequeña de los Stark se la encuentra cuando se dirige al norte y le pide que vuelva a casa con ella, a Invernalia, pero Nymeria se aleja. Es lo último que vemos o escuchamos de ella.

Arya Stark se reencuentra con Nymeria. | HBO

¿Qué profecías no se han cumplido?

Son muchos los fans de 'Juego de Tronos' que han especulado con las profecías que se mencionan en la serie. Una de ellas es acerca del renacimiento de Azor Ahai, la figura mítica de la religión de R’hllor, el Señor de la Luz, que se menciona en los libros. Azor Ahai una vez empuñó una espada mágica de fuego y salvó al mundo de la oscuridad. Se ha hablado mucho sobre qué personajes cumplirían la profecía de que el Azor Ahai renaciera, pero no han quedado claros muchos aspectos sobre el tema.

Otra de las profecías que no parece haberse cumplido es la del destino de Cersei. Maggie 'la Rana' le dice en una ocasión a la mayor de los Lannister que tendría tres hijos que morirían y que el 'valonqar' -hermano pequeño en valyrio- acabaría con su vida. En el episodio 8x05 vemos cómo Cersei muere sepultada después de reconciliarse con su hermano Jaime: algo que no concuerda para nada con la profecía.

Cersei Lannister en un fotograma de 'Juego de Tronos'. | HBO

¿Qué ha sido de Daario Naharis?

Daario Naharis fue parte de la trama secundaria de Meereen en la serie. Fue uno de los amantes de Daenerys y formó parte de su círculo íntimo cuando ésta lideraba la ciudad. Cuando Daenerys pone rumbo hacia Poniente al final de la sexta temporada, deja a Daario en Meereen y no lo hemos visto desde entonces. Parecía que lo ibamos a tener de vuelta para la guerra contra Cersei pero fue así.

¿Cómo acaba el chiste de Tyrion?

Ya han sido tres las ocasiones en las que el personaje de Tyrion Lannister intenta contar un chiste sobre la vez en la entró a un burdel con un burro y un panal de abejas. Lo curioso es que, por alguna razón, siempre es interrumpido por algo o alguien. ¿Sabremos alguna vez como acaba el chiste?