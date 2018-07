Cómo dar a luz a una sombra

El papel de Robb cada vez va ganando más importancia, y la aparición de Talisa abre una historia que en los próximos capítulos podremos ver cómo evoluciona, pero está claro que la cara del nuevo Rey del Norte, al ver cómo se va, nos da a conocer una parte que todavía no habíamos visto de Robb Stark.

En Desembarco del Rey, sin embargo, parece que no hay ninguna mirada de cariño ni afecto entre el rey Joffrey y su prometida Sansa. Probablemente haberle dado el poder tan joven le ha hecho crecerse y ya no hay quien le frene. Después de ver cómo le faltaba el respeto a su propia madre en capítulos anteriores, esta vez decide maltratar a Sansa, su prometida. Si ya nos parecía increíble el trato que tenía con todos al ver que carece de sentimiento alguno, más increíble nos parece todavía ver cómo Sansa sigue defendiéndole en todo momento. Se ve afectada por lo que ocurre pero está sumisa y acepta todo lo que él ordena, aunque le dañe a ella directamente.

Pero para ello está Tyrion, " el Lannister simpático" para muchos espectadores. La mano del Rey parece ser el único que tiene la cabeza en su sitio en Desembarco del Rey.

En Harrenhal está Arya. Una nueva ciudad que según la pequeña de los Stark "huele a muerto". Allí todos los presos están al borde de la muerte, hasta que reciben una sorpresa: Tywin Lannister. El padre de la familia Lannister llega y entre la muchedumbre se fija en Arya, descubriendo que debajo de esas ropas se esconde un cuerpo de mujer...

Por otro lado, como buena madre, Catelyn Stark no sabe hacer otra cosa mejor que luchar por su familia, y por ello hizo caso a su hijo y se dirigió a unir todas las fuerzas posibles para derrotar a los Lannister y conseguir aliados para su hijo Robb. Así, continúa en la fortaleza del Rey Renly Baratheon, donde incluso intenta mediar entre los hermanos Baratheon: Renly y Stannis al ver que ambos se declaran la guerra por el trono.

Y es que Stannis Baratheon ya no se conforma con cualquier cosa desde su unión con Melisandre. Su nueva esposa le juró un hijo y así, Melisandre, un personaje que no conocíamos mucho y se deja ver más en este capítulo, acompañada de Davos, da a luz a una sombra... Una sombra que no tapa la luz y los colores de la gran ciudad que ha abierto las puertas a Daenerys Targaryen: 'Qarth'.

La mejor escena: Al final del episodio cuando Melisandre, acompañada por Davos, se desnuda ante él, se tumba y comienza a dar a luz a una sombra terrorífica. De nuevo, en medio de este "juego de tronos", lo fantástico aparece en pantalla dejando impactado, una vez más, al espectador.

La mejor frase: "Va a ser vuestra reina, ¿no podéis respetar su honor?". Tyrion Lannister a su sobrino, Joffrey, al ver cómo maltrata a Sansa.