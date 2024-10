Laura Sanmartín es una que se está recuperando de su adicción al móvil y a las redes sociales en la Escuela terapéutica Can Ros Amalgama, en Tarragona. "Mi relación era bastante tóxica", recuerda Laura en el vídeo principal de esta noticia, donde explica cómo se alejó de todo su entorno por su novio: "Me quedé sola, sin amigas, porque él no me dejaba quedar con ninguna amiga". "Hubo un día que yo ya no podía más y cogí el móvil y me grabé sacando toda la mierda que tenía", recuerda. La joven hizo varios TikTok seguidos y se hizo viral, hasta el punto de que "hubo youtubers que empezaron a hacer vídeos" sobre ella.

"Las redes te dan falsa compañía", advierte la joven, que explica que "cuando estás solo te dan gente con la que hablar, pero, realmente, no tienes a nadie a tu lado". "Te dan conexión con los demás, pero realmente no es conexión como tener a alguien cara a cara, es una conexión detrás de una pantalla, realmente no vale", explica Laura. Y es que la joven explica cómo se ha sentido sola tras abandonar el móvil para entrar al centro: "Todos esos seguidores de las redes... al final te das cuenta de que cartas solo te escribe tu familia y ni un amigo te escribe, solo una amiga me ha escrito solo".