Ahora

Temporada 1, capítulo 4

Imperio, capítulo 4 | Osman rescata a Bala de sus captores... pero llega demasiado tarde

Tras una frenética búsqueda, Osman llega hasta el escondite del Efendi Yannis. Pero lo hace demasiado tarde: Bala ha sido apuñalada y envenenada. Osman, devastado, encuentra un mensaje en el puñal.

Imperio | Osman rescata a Bala de sus captores... pero llega demasiado tarde

Osman y sus hombres llegan al escondite del Efendi Yannis, pero no lo encuentra por ningún sitio. En su lugar, Bala y Tursun yacen inconscientes. Asustado, avanza hacia su amada para descubrir que su pulso es débil y que hay una nota en el puñal que tiene clavado. Bala ha sido envenenada y morirá lentamente en tres días a menos que él devuelva lo que el Efendi Yannis reclama: la reliquia sagrada.

Desesperado, Osman abraza a Bala y le jura que no la abandonará jamás. Ella, apenas consciente, le suplica que no malgaste su tiempo en ella: él es la esperanza de su tierra y su pueblo necesita su fuerza.

Osman, que hasta ahora ha luchado por justicia y honor, se enfrenta a su batalla más personal. Promete quemar el castillo de Kuluçahisar, derribar muros y enemigos, y moverse entre la vida y la muerte para salvarla. Cada lágrima de Bala alimenta su furia, su amor y su determinación de derrotar a Yanis y limpiar de traidores sus tierras.

El amor entre Osman y Bala se convierte en la chispa de la rebelión.

Hoy, en laSexta, cuarto capítulo de Imperio: la vida de Bala pende de un hilo mientras Osman lo deja todo por intentar salvarla
ALERTA: SPOILER

En el cuarto capítulo de Imperio...

Osman advierte de que acabará con todo aquel que intente traicionarle. Los Beys están a su lado y juran sacrificar su vida por él, mientras que Dündar asegura que su sobrino pagará el precio de haber derramado la sangre de su hijo Batur.

Dündar encierra a Osman en la jaula dorada acusándole de varios asesinatos. Bamsi se posiciona del lado de Osman y le libera para que pueda rescatar a Bala, que se encuentra en peligro tras un ataque al nuevo bazar.

La princesa Sofía culpa a Osman del asalto al bazar con la intención de iniciar una guerra. Además, tiene secuestrada a Bala en su palacio y la comienzan a torturar para sacar información sobre la reliquia dorada, pero ella niega conocer su paradero.

Osman, por fin encuentra a Bala, pero su vida se encuentra en grave peligro, ya que ha sido envenenada y el antídoto lo tiene Effendi.

