Imperio, capítulo 4: ¡Alerta spoiler! Osman se enfrenta a su clan tras apuñalar a Batur e intenta desesperadamente salvar la vida de Bala

"He venido a por ti. Nunca volveré a abandonarte en toda mi vida", promete Osman a Bala al conseguir rescatarla de las garras de Yannis. Pero quizá, sea demasiado tarde.

La serie histórica turca Imperio sigue consolidando su proyección internacional desde que se convirtiera, en 2019, en el gran estandarte de la ficción otomana. Anoche, laSexta emitió en horario de máxima audiencia un nuevo episodio de esta ambiciosa superproducción, que combina drama, acción y un sólido trasfondo histórico, lo que la ha convertido en un auténtico éxito global.

Los primeros capítulos ya pueden verse en atresplayer, mientras que cada semana la cadena de Atresmedia continuará ofreciendo las aventuras de Osman, el guerrillero que sentó los cimientos del Imperio otomano y marcó un antes y un después en la historia.

Si no pudiste ver el cuarto capítulo de Imperio o quieres revivir algunos de sus mejores momentos, no te pierdas este resumen, bien cargadito de spoilers.

ALERTA: SPOILER

En el cuarto capítulo de Imperio...

Bala Hatun sigue secuestrada por el Efendi Yannis, que pretende quebrarla para descubrir los secretos de su padre, el Sheik Edebali y que confiese el lugar en el que se encuentra la reliquia sagrada que robaron de la cámara de Sofía. A pesar de estar sola y ser maltratada, Bala demuestra un temple inquebrantable y se niega a hablar, aunque la sed y la tortura la debilitan. Mientras tanto, Osman afronta una tormenta dentro de su propio clan tras apuñalar a su primo, Batur por traición. La decisión divide a la familia: Dündar Bey, tío de Osman y padre de Batur, acusa a su sobrino de querer acabar con su propia sangre.

La madre de Batur, consumida por la rabia, intenta apuñalar a Osman, pero es detenida por los guardias. Los líderes del clan deciden encerrarlo para calmar los ánimos, aunque los propios soldados muestran respeto por Osman y se disculpan por esposarlo. Pese a estar en el calabozo, Osman sigue siendo el guía espiritual de su tribus: apenas se van sus carceleros, es liberado por sus aliados.

En paralelo, la tensión se multiplica con el ataque al nuevo bazar. Un grupo de hombres, supuestamente instigado por Kalanoz, masacra a todos y secuestra a Bala, lo que hace saltar todas las alarmas en el clan Kayı. Osman, enterado del ataque, se escapa del calabozo gracias a Bamsi y se lanza a buscarla. Bala consigue escapar de sus captores por un momento y demuestra ser tan feroz como cualquier guerrero, pero vuelve a caer en manos de sus enemigos.

Mientras tanto, la princesa Sofía y Alisar Bey maniobran para culpar a Osman del ataque y así desacreditarlo ante su pueblo. En el castillo, el efendi Yannis obliga a Bala a beber una pócima para confesar, pero ella resiste y solo pronuncia el nombre de Osman, demostrando su amor y su fe en él. Tursun, el espía disfrazado de sacerdote, es descubierto y asesinado. En un final angustioso, Osman encuentra a Bala apuñalada y envenenada. El mensaje de Yannis es claro: si Osman no devuelve lo que robó, Bala morirá en tres días.

Desesperado, Osman le jura a Bala que quemará el castillo de Kuluçahisar y moverá cielo y tierra para salvarla. "No me importa que me arranque el corazón ni que me quiten mi propia vida con tal de que abras tus hermosos ojos", llora el guerrero. Bala, aunque moribunda, le pide que no pierda su camino y que recuerde que es la esperanza de su pueblo. La relación entre ambos se vuelve aún más poderosa: su amor es la fuerza que impulsa la lucha de Osman por la justicia y la libertad. Entre traiciones, conspiraciones y guerra inminente, Osman Bey se prepara para rescatar a su amada y vengar cada gota de sangre derramada.