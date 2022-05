Starzplay se ha hecho con la distribución internacional del reboot de 'Queer as folk', la serie de NBCUniversal, que se estrenará el 1 de julio en Reino Unido y a partir del 31 de julio en América Latina, países nórdicos y otros territorios de Europa, entre los que se incluye España.

Stephen Dunn reimagina la pionera serie británica creada por Russell T. Davies, creador de las actuales 'It's a sin' y 'Doctor Who', que en su día abrió camino a la representación del colectivo LGTBI en en el panorama audiovisual. La serie ya contó en su momento con un remake estadounidense ambientado en Pittsburgh, Pensilvania, y ahora en 2022 llega una nueva versión que traslada la acción a Nueva Orleans.

La serie sigue a un grupo diverso de amigos cuyas vidas se transforman después de una tragedia. Desde Starzplay, el vicepresidente de Programación Internacional Jeff Cooke ha declarado que espera que "el público devore cada episodio este verano". Cada semana se estrenarán dos episodios hasta completar los ocho que componen la temporada.

La temporada cuenta con caras conocidas tanto dentro del reparto habitual como entre las estrellas invitadas de la temporada. Devin Way ('Anatomía de Grey') interpreta a Brodie, Fin Argus ('The Gifted') será Mingus, Jesse James Keitel ('Big Sky') se mete en la piel de Ruthie, el intérprete no binario CG será Shar, Johnny Sibilly ('Hacks') da vida a Noah y Ryan O'Connell ('Special') será Julian. Además O'Connell es guionista y co-productor ejecutivo de la serie.

También veremos como invitadas a Kim Cattrall ('Sexo en Nueva York') en el papel de Brenda, Juliette Lewis ('Yellowjackets') como Judy, Ed Begley Jr ('Better Call Saul') como Winston, Armand Fields ('Work in Progress') como Bussey, Chris Renfro ('Reno 911!') como Daddius, Eric Graise ('Step Up: High Water') como Marvin, Sachin Bhatt ('Grace & Frankie') como Ali, Benito Skinner como Jack Cole Jordan, Nyle DiMarco ('Dancing with the Stars'), Lukas Gage ('The White Lotus') como Eric, Megan Stalter ('Hacks') como Meg, Olli Haaskivi ('Manifest') como George y Calvin Seabrooks ('4400') como Taylor.