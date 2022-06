Alfonso XIII consiguió triplicar su fortuna durante su reinado, incluso se llegó a estimar que había alcanzado "los 45 millones gracias a su participación en más de 60 negocios", tal y como señala César Cervera, periodista especializado en monarquía española, a lo que Javier Moreno Luzón, catedrático de Historia, añade que "entre los más conocidos, se podría citar la compañía del Metropolitano de Madrid, algunos edificios en la Gran Vía, el gran proyecto de transformación de Madrid".

Sin embargo, el problema surge, según subraya Javier Moreno Luzón, "cuando empieza a rumorearse que el rey puede influir en que se realicen concesiones del Estado". "A Alfonso XIII se le acusaba de cobrar por esas concesiones y, sobre todo, de recibir acciones que se daban de manera gratuita a alguien por sus gestiones", indica el catedrático de Historia

El mayor escándalo en el que estuvo implicado Alfonso XIII fueron las carreras de galgos. Las apuestas eran ilegales, pero el rey creó una asociación benéfica que aparentemente se dedicaba a proteger al galgo español, pero en realidad era un negocio. En este sentido, César Cervera explica que "Alfonso XIII promocionaba esta asociación sin ánimo de lucro con un fin evidentemente de lucro total, que era el sacar partido tanto a la venta de entradas, como a las apuestas o la venta de alimentos en torno a las carreras de galgos".

El vital viaje de Letizia Ortiz a Costa Rica en 2003

Sin embargo, la serie sobre los borbones no solo habla de corrupción. Este domingo estará disponible en Atresplayrer el capítulo 3, donde repasan las infidelidades de Juan Carlos I. Además, 'Los Borbones: una familia real', también habla del vital viaje de Letizia Ortiz en 2003 a Costa Rica, en el que estaba "enamorada de un amor imposible".

La reina Letizia, durante su etapa como periodista, realizó numerosos viajes, pero ninguno tan importante como el que hizo en solitario a Costa Rica en 2003. Días antes de emprender ese viaje, el entonces príncipe Felipe le había pedido casarse con él. En ese momento, Letizia Ortiz pidió a TVE unos días para emprender ese viaje y alojarse en la casa de una familia indígena, un recorrido que se puede ver en la serie documental que se puede ver en Atresplayer, donde también hablan con esa familia para contar cómo fue la estancia de Letizia allí.

"Íbamos en el carro. La noto cabizbaja, como un poco triste. Le pregunto, ya en confianza, digo: 'Leti, ¿estás enferma? Con la cabeza me dijo que no. Entonces le digo: 'Leti, ¿estás enamorada? Entonces, me hizo con la cabeza afirmativamente que sí, pero de un amor imposible", comenta Paulino Nájera, su anfitrión en Costa Rica.