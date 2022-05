La reina Letizia, durante su etapa como periodista, realizó numerosos viajes, pero ninguno tan importante como el que hizo en solitario a Costa Rica en 2003. Antes, estuvo en Colombia y en Jalisco. Días antes de emprender ese viaje, el entonces príncipe Felipe le había pedido casarse con él.

Letizia Ortiz pidió a TVE unos días para emprender ese viaje y alojarse en la casa de una familia indígena. Todo ese recorrido lo podemos ver en 'Los Borbones: una familia real', la serie documental que se estrena este martes de forma simultánea en laSexta y ATRESplayer PREMIUM, donde también hablan con esa familia para contar cómo fue la estancia de Letizia allí.

"Íbamos en el carro. La noto cabizbaja, como un poco triste. Le pregunto, ya en confianza, digo: 'Leti, ¿estás enferma? Con la cabeza me dijo que no. Entonces le digo: 'Leti, ¿estás enamorada? Entonces, me hizo con la cabeza afirmativamente que sí, pero de un amor imposible", comenta Paulino Nájera, su anfitrión en Costa Rica.