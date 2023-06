En un acto multitudinario en los cines Callao de la Gran Vía madrileña, numerosos medios y rostros conocidos se han reunido para conocer la revolución de atresplayer. El director de Contenidos de Atresmedia, José Antonio Antón, y el director de atresplayer Emilio Sánchez Zaballos han presentado todas las novedades que llegarán en los próximos meses a la renovada plataforma. atresplayer tiene en marcha una treintena de nuevas producciones originales, que solo se pueden ver en la versión de pago, algunas de las cuales se han ido anunciando en los últimos meses. Títulos como 'Honor', con Darío Grandinetti, 'Vestidas de azul', 'Beguinas, 'Entre Tierras', 'Camilo Superstar', 'Zorras', 'La red púrpura' o 'La pasión turca irán llegando en los próximos meses.

Pero hay diez novedades absolutas que se comunicaron a los medios en el acto de presentación y que son el resultado de una combinación equilibrada de nostalgia, inspiración literaria y firmas de autor. Además de la tercera temporada de 'La novia gitana', llegará también otra entrega de Veneno centrada en el personaje de Paca, la piraña y una nueva generación de alumnos del Zurbarán con 'FoQ: la nueva generación', entre otros muchos títulos que repasamos a continuación.

'FoQ: la nueva generación'

El Nuevo Zurbarán reabre sus puertas después del incendio que arrasó el instituto diez años atrás. El centro acoge a alumnos que no tienen plaza en otros centros públicos, privados y concertados por lo que su alumnado tiene una mezcla interesante. Producida por Atresmedia TV y Boomerang TV, aún está en una fase bastante inicial y de momento no se sabe si veremos en la serie a algún antiguo alumnos. El propio director de atresplayer Emilio Sánchez Zaballos ha dicho que es algo que les gustaría, pero que aún es pronto.

'Piraña'

El universo y el legado de 'Veneno' sigue creciendo y después de 'Vestidas de azul' llegará Piraña centrada en el personaje de Paca La Piraña. Además de recorrer la historia LGTBIQ+, la serie sera un homenaje a las personas mayores del colectivo. Atresmedia TV produce el título en colaboración con Suma Content.

'A muerte'

Verónica Echegui y Joan Amargós protagonizan esta serie creada y dirigida por Dani de la Orden. Se trata de una comedia romántica en la que Raúl es un joven conservador que ve cómo se desmorona su vida cuando le diagnostican un cáncer en el corazón y, al mismo tiempo, su pareja rompe con él sin saber nada de su enfermedad. Por otro lado, Marta es una publicista alérgica al compromiso e independiente que un día descubre que está embarazada.

Por ironías del destino, Raúl y Marta coinciden en el funeral de un antiguo compañero de instituto y retoman su amistad poniendo a prueba todo lo que daban por hecho en sus vidas. Atresmedia TV produce en colaboración con Sábado Películas, DeAPlaneta y Playtime Movies.

'Un nuevo amanecer'

Yolanda Ramos es Candela, la protagonista de esta serie en la que interpreta a una conocida artista que, de repente, se da cuenta de que es adicta. Según dice ella misma, no sabe muy bien cómo esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba importancia se le han ido de las manos. "Tranquilos, yo controlo" era lo que decía, cuando en realidad no controla nada. Ni su vida personal, ni la profesional.

Tras desplomarse en directo en el talent show en el que trabaja, Candela debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Aunque le gustaría ir a un centro para ricos y famosos, con su economía en horas bajas solo puede permitirse ir al centro público 'Un nuevo amanecer'. José Corbacho es el creador y director de la serie que produce Atresmedia TV junto a Spotlight.

'Una vida menos en Canarias'

Esta serie es un nuevo procedimental policiaco ambiantado en las islas Canarias, un entorno paradisiaco en el que en cada episodio se resuelve un caso criminal. La serie cuenta con un protagonista que como definía Antón en la presentación, es un clásico pez fuera del agua. Él es Luis Lacasa, un veterano inspector que interpeta Ginés García-Millán. Ha tenido que aceptar una traslado forzoso en un lugar que reúne todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas. Junto a él tyrabaja Naira, a la que da vida Natalia Verbeke, y que es una inspectora que adora las islas. Pese a sus diferencias, formarán un buen equipo. La serie es una creación de Fran Carballal, Enrique Lojo y Curro Royo que produce Atresmedia TV en colaboración con Plano a Plano.

'Mariliendre'

Es una de las nuevas producciones originales de atresplayer que Atresmedia TV produce en colaboración con Suma Content. Javier Ferreiro es el creador de esta serie musical que sigue a Meri Román, una reina de la noche gay de Madrid diez años atrás. Ahora, con 35 años es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre día a día. Después de morir su padre, la protagonista vuelve a contactar con sus amigos gays y recuerdan su pasado y los temazos musicales de la época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad.

'La sombra de la tierra'

Una de las adaptaciones literarias que llegará a atresplayer es 'La sombra de la tierra'. La novela de Elvira Mínguez se convertirá en una miniserie de cuatro capótulos ambientada en 1896 en Villaveza del Agua, un pueblo de la provincia de Zamora en el que domina la pobreza. Allí, Garibalda es una mujer viuda y enferma que gobierna con mano de hierro la comunidad. Atilana es su eterna rival que aspira sin tregua a ostentar el poder de la tirana.

La enemistad y el odio son los motores de los actos de las dos mujeres egoístas y manipuladores que arrastrarñan con ellas a todos a su alrededor, siendo sus hijos las víctimas de su enemistad. Cuando se den cuenta de las consecuencias de su comportamiento será ya demasiado tarde. Dirigida y escrita por la propia Mínguez, la serie está producida por Atresmedia TV y Fonte Films.

'¿A qué estás esperando?'

atresplayer prepara una serie basada en las novelas '¿A qué estás esperando?' y 'Tampoco pido tanto' de la exitosa autora Megan Maxwell, una comedia romántica que recrea los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran, pero el miedo al compromiso les impide arriesgarse a perder su independencia.

Una apuesta fresca, que combina el glamur y la comedia para hablar sobre las contradicciones del amor y sus variables en la sociedad moderna al mismo tiempo que explora en universos eróticos donde poder disfrutar del sexo sin temor a enamorarse.

‘¿A qué estás esperando?’ es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta.

'La nena'

Es la tercera parte de la trilogía de Carmen Mola y llegará después del éxito de 'La novia gitana' y del próximo estreno de 'La red púrpura'. La historia de Elena Blanco sigue en atresplayer.

'La nena' nos sitúa en la noche del fin de año chino en el que comienza el año del cerdo. Chesca ha quedado con Ángel Zárate, pero en el último momento él le da plantón. Aun así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana siguiente, tres hombres rodean su cama, a la espera de unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna la estancia.

'33 días'

Esta nueva serie original está basada en la historia real de la fuga de dos criminales, Manuel Brito y Javier Picatoste y es una creación de Carles Porta. Sucedió el 14 de octubre de 2001 cuando dos delincuentes se escaparon del Centro Penitenciario de Lleida. Armados y peligrosos protagonizaron una huida de película en al que no dudaron en disparar a dos policías a bocajarro.

Arranca entonces un dispositivo espectacular para buscar a los fugitivos, pero será más difícil de los que parece. El título de la serie '33 dñias' hace referencia al tiempo que duró la fuga y en ella se relata la historia de dos tipos duros que sueñan con ser libres. Darían su vida el uno por el otro, en una relación tan inseparable que parece propia de una historia de amor. Pero no se lo digas nunca, porque te matarían con sus propias manos.

A la vez, es también la historia de las fuerzas policiales que trabajaron día y noche para detenerlos, jugándose su futuro. Y la de todos aquellos a los que el destino cruzó en el camino de los fugitivos, destrozando sus ilusiones y sus vidas. Se trata de una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con True Crime Factory, Lastor Media y Goroka.

'La Ruta. Parte 2: IBIZA' (título provisional)

Tras el éxito de 'La Ruta', alabada por la crítica en 2022 y ganadora de dos premios Feroz (Mejor Serie de Drama y Mejor Actriz Protagonista), la historia continúa después de dejar a Marc, el protagonista, subido en un avión rumbo a la isla.

Marc Ribó es el DJ residente de Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1995, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial, la cultura de club y el turismo low cost. Aunque solo veinte años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista, donde los hippies, las canciones americanas y la jet set convivían con los primeros constructores y promotores turísticos. Esa Ibiza, prácticamente virgen, es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá él al llegar allí. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

Esta producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Caballo Films, está creada por Clara Botas, Roberto Martín Maiztegui y Borja Soler.

'Érase una vez en Marbella'

Marbella se fundó en 1945 y desde entonces su fama no ha hecho más que crecer. En apenas 20 años, pasó de ser un pequeño pueblo pesquero para convertirse en el centro de ocio más ostentoso de la jet set mundial. Su historia se contará en la nueva serie documental de la plataforma.

Su encanto y su privacidad conquistaron a la realeza europea, a famosos nacionales y a las grandes estrellas de Hollywood. Pero su clima y localización no sólo han atraído a viajeros ávidos de diversión. La corrupción, el crimen organizado y los delitos más siniestros han convivido con el glamour y la frivolidad de Marbella.

En esta ciudad de casi 150.000 habitantes han sucedido historias increíbles y vamos a conocerlas en la serie documental ‘Érase una vez en Marbella’, producida por Atresmedia TV en colaboración con Happy Ending.