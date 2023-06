Nadie ha querido perderse la gala en la que atresplayer ha presentado la revolución que llegará el 5 de julio a la plataforma de Atresmedia. Rostros conocidos de todos los canales de Atresmedia y también de las series de Atresplayer han asistido a la presentación. El director de contenidos de Atresmedia José Antonio Antón ha presentado en un evento multitudinario acompañado del presentador Roberto Leal todos los cambios de atresplayer y también han repasado las novedades que llegarán pronto a la plataforma.

El Consejero Delegado de Atresmedia Javier Bardají ha querido destacar la importancia que esta revolución de atresplayer tiene para la empresa ya que ha asegurado que supone "dar la bienvenida al futuro de lo que será Atresmedia". "No perdemos el foco que está en el contenido porque es el elemento tractor de nuestro negocio audiovisual", ha añadido Bardají. Y es que como él mismo ha dicho "19 millones de personas pasan todos los días por los canales de televisión del grupo". Así ha destacado Bardají la importancia de la experiencia del grupo: "Llevamos 33 años haciendo televisión y no vemos el sector audiovisual español como un campo de operaciones. No operamos en España, vivimos aquí y nos preocupa el futuro".

Con una serie de novedades que han descrito como una revolución comienza una nueva etapa para la plataforma de Atresmedia, atresplayer. Según los datos proporcionados en el gran evento en la Gran Vía de Madrid, atresplayer es la plataforma de 'streaming' española líder con más de cinco millones de usuarios al mes y más de 500.000 abonados. Para Antón, la clave del éxito no solo de la plataforma, sino también de Atresmedia, es que "se trata de un modelo basado en un contenido muy definido desde hace más de una década, de calidad, innovador, con variedad, responsable y local".

atresplayer para compartir y nuevos canales

El 5 de julio es la fecha marcada en el calendario para la llamada revolución de atresplayer que estará marcada por un nuevo diseño apoyado en la última tecnología. La nueva interfaz facilita una navegación más sencilla e intuitiva.

Una de las principales novedades es la posibilidad de crear perfiles para lograr una mayor personalización de la experiencia de usuario. Sobre todo, teniendo en cuenta que atresplayer se comparte. La suscripción premium no cambia de precio y se incluye un plan familiar para poder compartir la suscripción hasta con tres usuarios a la vez, sea cual sea la ubicación. Sin duda, una funcionalidad muy valorada por los usuarios especialmente desde que Netflix decidiera anular esta opción.

atresplayer cuenta con la mayor oferta de programación en directo y en abierto y va a potenciar ese contenido con 10 nuevos fast channels. Este contenido gratuito va a estar compuesto por cuatro nuevos canales lineales temáticos: Clásicos atresplayer, en el que se emiten episodios de serie míticas de atresplayer; Multicine atresplayer, en el que se pueden ver las mejores TV movies; Comedia atresplayer, con un amplio catálogo de las sitcom más exitosas; y Mentes Inquietas, con programas que dan a conocer el mundo y la sociedad y en el que tiene cabida programas como 'Salvados', 'Lo de Évole' etc.

A estos se unirán otros cinco canales temáticos de títulos determinados y así habrá un canal de 'Aquí no hay quien viva', otro de 'El club de la Comedia', uno de 'Equipo de investigación', otro de 'Física o Química', uno de 'El Hormiguero' y un Canal Invitado, que variará su contenido mensualmente.

Además, también llega Kidz como otro fast channel con emisión ininterrumpida de contenido infantil gratuito. Si bien de momento contará con series de librería, la idea es incorporar nuevas marcas de estreno y hacerlo más grande en un plan a largo plazo dentro de la estrategia.