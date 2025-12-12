Diana de Gales desveló en sus memorias que Juan Carlos I coqueteó con ella: "Incluso delante de la reina"

El episodio que emite esta noche laSexta de la docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' indaga en la historia de otras monarquías europeas. La casa real británica ocupa un lugar destacado en este repaso... y también su encuentro con los reyes de España en los años 80.

En el cesto de la familia Windsor, en la Corona británica, hay varias 'manzanas podridas' y en ellas centra su mirada este episodio de la docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' que laSexta emite esta noche. "Los Windsor son un desastre. Han gestionado muy mal casi todo. Yo creo que Isabel II no ha educado a sus hijos o quizá les debería haber educado de otra manera", comenta Fernando Rayón, periodista e historiador, en el documental.

En 1981, el príncipe Carlos anunció su compromiso oficial con Diana Spencer, miembro de una familia aristocrática, con aquel comentario famoso acerca de "lo que sea que signifique la palabra 'enamorado'". A sus 20 años, Diana contaba con el beneplácito de la reina por ser de la aristocracia y virgen. Era la promesa perfecta para dar herederos a la Corona.

Durante los primeros años de matrimonio, la imagen pública de la pareja correspondía con la del matrimonio perfecto. A los 11 meses de haberse casado, Carlos y Diana sostenían en brazos a su primer hijo, el príncipe Guillermo. Dos años más tarde llegó Enrique.

Pero, a pesar de sus esfuerzos de la princesa de Gales, la relación de Diana y Carlos fue un fracaso. "Cuando ellos se casaron, todo el mundo pensaba que un príncipe azul se casaba con una princesa, porque Diana era de una de las familias más aristocráticas del Reino Unido. Todo el mundo estaba enamorado de esa historia y, de repente, estalló de la manera más cruel y brutal que todo eso era una gran farsa, una gran mentira", asegura Martín Bianchi, periodista de la revista '¡Hola!', en esta producción.

El fracaso del matrimonio de Lady Di y el príncipe de Gales

La historia nos ha enseñado que los reyes y los príncipes comulgan con la infidelidad desde tiempos remotos y el príncipe Carlos decidió vivir conforme a esa mentira. A pesar de estar enamorado de Camila Parker Bowles, la reina Isabel nunca la consideró una pretendiente a la altura de Palacio. Camila tenía un exmarido. Demasiado pasado para ser una futura reina de Inglaterra.

Carlos decidió disfrutar sin tapujos de esa doble vida y la fachada de la pareja perfecta se rompió en pedazos. Ambos empezaron a distanciarse ante la sorprendida mirada del pueblo inglés. Una tragedia sentimental que se escenificó en público.

El drama compartido de Lady Di y la reina Sofía

Mientras tanto, la reina Sofía vivía en silencio una situación parecida a la de Diana Spencer. Ambas padecían el mismo drama: sus maridos les eran infieles. "Ha coqueteado conmigo, incluso delante de la reina", denunciaba Diana de Gales en sus memorias acerca de Juan Carlos I.

