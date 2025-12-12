El destino de un joven que fija la fecha de su boda sin pareja y acaba cumpliendo su profecía

En Aruser@s, muestran la insólita historia que parece dar sentido a la teoría de que "si piensas mucho en algo, lo atraes", tal como apunta María Moya.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s un surrealista caso que deja al resto de colaboradores sin palabras. Y es que, como señala María Moya, la teoría de que "si piensas mucho algo, lo atraes" parece cobrar sentido en esta historia.

Se trata de un joven soltero que decidió poner fecha a su futura boda, desafiando a quienes se reían porque no tenía pareja en ese momento, y que finalmente terminó encontrando al amor de su vida justo para el día previsto.

"Se hizo un propósito y lo ha cumplido", afirma Alfonso Arús."Que me diga el número de la Lotería de Navidad", bromea Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.