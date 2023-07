Miss Benny se ha convertido en toda una estrella gracias a su papel protagonista en la nueva serie de Kim Cattrall 'El glamur' que se puede ver en Netflix. Eso sí, la intérprete que el mes pasado se declaró persona transgénero no ha tenido un camino fácil hasta llegar hasta aquí.

En su perfil de Tik Tok, con más de 50.000 seguidores, repasa en varios vídeos su carrera y es que entre sus papeles destacan títulos como 'American Horror Stories', 'I love, Victor' o 'Madres Forzosas'. Precisamente, hace cuatro días mencionaba en una publicación que sufrió homofobia en el set de la secuela de la mítica serie de los 90. Y unos días más tarde ampliaba la información a raíz de la pregunta de uno de sus seguidores que directamente le preguntaba si la persona que había sido homófoba era Candace (Cameron Bure).

La actriz cuenta que interpretó a Casey, primer personaje gay de la franquicia de 'Padres Forzosos', y asegura que una de las hermanas protagonistas de la serie que "no está muy a favor de las chicas" estaba intentando eliminar a su personaje de la ficción. Se lo contaron los guionistas y responsables de la serie advirtiéndole además de que podría ser atacada por los seguidores de esa persona.

Es cierto, que Miss Benny no especifica quién fue la actriz que estaba en su contra, pero su descripción apunta directamente a Bure que ha tenido más de una polémica por sus declaraciones en contra del colectivo LGTBIQ+ y uno de los hashtag de su vídeo era "CandaceBure. Recientemente, Bure protagonizó una nueva polémica al dejar el canal Hallmark en el que trabajaba para unirse a Great American Family (GAC) para producir contenidos centrados en "matrimonios tradicionales" sin tener que incluir protagonistas LGTBIQ+.

Mis Benny también explicaba en su vídeo que "solo tuvo una conversación con una de las hermanas Tanner, a pesar de trabajar en la serie todos los días durante dos semanas". Preguntada por The Hollywood Reporter, Bure ha negado que ella intentara eliminar el personaje: "Nunca pedí que se eliminara el personaje de Miss Benny de 'Madres Forzosas' y no pedí a los guionistas, productores o ejecutivos del estudio que no hubiera personajes queer en la serie". Y continúa: "'Madres Forzosas' ha dado la bienvenida a una amplia gama de personajes". "Creo que Miss Benny hizo un gran trabajo como Casey en la serie. No compartimos ninguna escena, así que no pudimos hablar mucho durante el rodaje. Le deseo lo mejor", ha zanjado la actriz.