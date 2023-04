Mary Kate y Ashley Olsen comenzaron su carrera televisiva con tan solo nueve meses cuando, sin que sus padres lo buscaran especialmente, fueron seleccionadas para su primer papel en la serie 'Padres Forzosos'. Lo que comenzó casi por probar acabó en una serie de ocho temporadas que les dio fama mundial y les hizo millonarias antes de llegar a la adolescencia. Incluso el creador de la serie Jeff Franklin no tenía claro que el personaje de Michelle fuese a ser recurrente hasta después de la primera temporada.

La serie narraba el día a día de un padre, Danny Tanner (interpretado por el fallecido Bob Saget), que se quedaba viudo con tres hijas D.J. (Candace Cameron), Stephanie (Jodie Sweetin) y Michelle (Mary-Kate y Ashley Olsen). Para ayudarle son la difícil situación cuenta con su mejor amigo Joey Galdston (Dave Coulier) y de su cuñado Jesse Katsopolis (John Stamos).

De hecho, hace tan solo unos días, Stamos contó en el podcast Good Guys que provocó el despido de las bebés "porque no paraban de llorar". La anécdota sucedió cuando las precoces actrices tenían tan solo 11 meses y estaban rodando una escena en la que el padre les pedía a él y a su amigo Joey que cuidaran de Michelle. Entonces, tenían que llevar a la bebé a la cocina y bañarla con una manguera, pero la pequeña gritaba, las dos de hecho, según ha relatado el actor.

"Esto no va a funcionar, desháganse de ellas, no puedo trabajar así", dijo. Y así fue como fueron despedidas y en su lugar "buscaron otra pareja de gemelos, dos niños pelirrojos". Sin embargo, el cambio tampoco funcionó. "No tenía nada que ver con que fueran pelirrojos, pero no eran atractivos", ha recordado. Un día después, las pequeñas Olsen regresaron al rodaje y el resto es historia.

Qué fue de 'Padres Forzosos' y sus protagonistas

La serie llegó a tener una secuela en Netflix que se estrenó en 2016 reuniendo al reparto original, excepto las hermanas Olsen. 'Madres Forzosas' cambiaba el foco hacia la mayor de las hijas de la familia que se encuentra de repente en una situación similar a la que tuvo su padre. En su ayuda acuden su mejor amiga, su hermana Stephanie y el resto de la familia. El año pasado, la noticia de la muerte accidental del protagonista de 'Padres forzosos' Bob Saget, sorprendió a todos sus compañeros.

Después de la serie, Ashley y Mary-Kate Olsen hicieron más de una veintena de películas. Sin embargo, a partir de la mayoría de edad tomaron las riendas de su carrera y se desligaron del mundo de la interpretación para dedicarse al mundo de la moda con la creación de la marca The Row. Las gemelas se convirtieron en iconos de estilo, a pesar de que tratan de pasar desapercibidas y quedarse al margen de los focos. Quién sí ha seguido la estela familiar ha sido su hermana Elizabeth Olsen que además de haber entrado en el universo Marvel acaba de estrenar en HBO Max el exitoso thriller 'Love & Death'.