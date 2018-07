Agente Booth: "Discúlpenla, es un poco cínica"

¿Podrá Booth perdonar a Brennan por huir con su hija? Cuando todas las pistas de un crimen señalan a la doctora Temperance Brennan como autora material, no queda otra opción que huir. El final de la séptima temporada se cerró con la intrépida forense huyendo con su hija, dejando atrás a Booth y su trabajo en el Jeffersonian.

¿Podrá el agente del FBI perdonar este abandono? El próximo lunes, 21 de octubre, vuelve Bones al prime time de laSexta. Vuelve la brillante forense, que lidera el mejor equipo de investigadores en una fructífera cooperación con el FBI para resolver los más complicados hallazgos de huesos y los crímenes más enrevesados.

Cada lunes, dos entregas de la octava temporada, en abierto. La octava temporada arranca tres meses después de la huida. Un tiempo en el que Seely Booth no ha dejado de buscar a su mujer y a la pequeña Christine, pero Booth no es el único que la echa de menos. El equipo de forenses del FBI unirá sus fuerzas en una carrera contra el reloj para demostrar que nada es lo que parece en la acusación contra Brennan. Booth, interrogado por el FBI, tendrá que responder a muchas preguntas sobre la huida de su mujer y su hija. Nadie creerá que el agente no conoce el paradero de Brennan. ¿Podrá perdonarla? ¿Cómo afectará a su relación la decisión de escapar de la Justicia con su pequeña?

Con Pelant vigilando las comunicaciones, la doctora no puede comunicarse con nadie de su pasado. Con la única ayuda de su padre, Max, consigue mantenerse oculta y a salvo. Mientras, Cam lidera el equipo del Jeffersonian y encabeza la cruzada para limpiar el nombre de su colega.

En esta octava temporada Christopher Pelant se convierte en el objetivo número uno del equipo forense. Inteligente, experto en informática y despiadado, este asesino en serie parece ir siempre un paso por delante. Desenmascararlo no será una tarea fácil y su búsqueda deberá compaginarse con la resolución de los más extraños casos de asesinato a los que los protagonistas de Bones se enfrentarán en cada entrega.

Bones se ha convertido en uno de los dramas más dinámicos de la televisión y en una de las producciones más exitosas desde el punto de vista de la audiencia. Su emisión en Estados Unidos congregó a una media de nueve millones de espectadores por programa, y ya ha renovado por una novena entrega. Producida por Barry Josephson y Hart Hanson y basada en las novelas de Kathy Reichs, Bones está protagonizada por Emily Deschanel y David Boreanaz, también productores de la serie. A lo largo de esta octava temporada acompañaremos a Booth y Brennan en sus pesquisas, veremos la llegada al equipo de nuevos investigadores, asistiremos a un romance en el Jeffersonian y conoceremos un poco más de la familia de los protagonistas.