'Amores bárbaros' es el título del segundo episodio de 'Una vida Bárbara', en el que la artista narra su salto a la fama gracias al programa de televisión 'Palmarés' (1976), el inicio de su amistad con Chelo García-Cortés y José Manuel Parada, sus decepciones amorosas, su 'amistad' con el rey y el comienzo de su relación con Ángel Cristo, con el que acabaría casada. En el vídeo de avance del capítulo 2 vemos a la actriz en un programa de televisión de Nochevieja, es el año 1977 y Rey ya era toda una estrella televisiva, que al ser preguntada por el presentador José María Íñigo que busca en la vida ella responde: "Seguir trabajando y amor".

Un deseo que podría decirse que se hace realidad porque durante varios años no le falta el trabajo, ni las relaciones aunque se llevará también importantes decepciones como la del futbolista Carles Rexach o incluso la del rey Juan Carlos. A lo largo de la nueva entrega, veremos cómo se forja su amistad con Chelo García-Cortes y José Manuel Parada mientras ella está trabajando en Barcelona en un espectáculo revista, tras una época complicada en la que no le ofrecen proyectos por prestar su imagen a un partido político. Tampoco le benefició en este sentido, según cuenta ella misma, su relación con el rey.

Todas esas decepciones amorosas llevaron a la actriz a enamorarse perdidamente del domador Ángel Cristo, que era muy diferente a sus anteriores parejas. Y Bárbara Rey se rompe y se deshace en lágrimas al recordar lo que sintió cuando él le propuso que se casaran: "Cuando me dijo de casarse conmigo era lo más bonito que nadie me había dicho nunca. Creí que era lo más maravilloso que me había pasado en la vida y creí que nunca me iba a pasar algo tan bonito", afirma.

El estreno del primer episodio de 'Una vida Bárbara' en Antena 3 fue todo un éxito el pasado miércoles. La docuserie fue lo más visto de la noche, con 1.654.000 de seguidores de media y 3.448.000 de espectadores únicos. Todavía queda mucho por ver ya que la serie documental se compone de cuatro episodios y es el resultado de más de 20 horas de entrevista grabada en la casa de Bárbara Rey.