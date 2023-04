El estreno del primer episodio de 'Una vida Bárbara' en Antena 3 ha repasado los inicios de la vedette, modelo y actriz cuando llegó a Madrid con solo 18 años desde su Totana natal (Murcia). Antes de cambiarse el nombre de María García a Bárbara Rey, la vedette recuerda sus primeros trabajos bailando como gogó en la discoteca JJ por un sueldo de 500 pesetas, o como modelo de manos, de medias y hasta de una marca de detergente de la época. De hecho, Rey cuenta la anécdota de que su madre utilizaba el producto de limpieza que ella anunciaba y ni siquiera la reconoció porque le pusieron una peluca morena.

En poco tiempo, destacó en la vida nocturna del Madrid de los 70 en la que estaban de moda los café espectáculo. Una época en la que con otras amigas asistía a fiestas y en la que empezó a conocer a más gente, como los integrantes de 'Los Brincos'. Bárbara Rey no pasaba desapercibida con su pelo rubio, su altura -con 1,80 m que sobresalían de la media- y unas piernas kilométricas.

Su nuevo nombre artístico supuso un antes y un después y comenzó a hacer sus pinitos en el cine, pero los comienzos no fueron fáciles y la actriz relata el caso de acoso que le hizo abandonar un proyecto: "Empecé a hacer algunas películas con papelitos más destacados. El primero fue una película que abandoné por acoso del productor y director", ha revelado. La actriz ha explicado en la docuserie que le dijeron que no se fuera, pero no la convencieron: "Ese hombre estaba abusando en el sentido de organizar cenas, fiestas con todo el equipo para bailar conmigo, meterme mano, apretujarme y hacerme cosas muy desagradables".

Tras la polémica del 'Me too' que destapó casos de verdaderos depredadores sexuales en el cine internacional, siempre se ha dicho que algún día tendrán que salir casos en España. Bárbara Rey está convencida de que no fue la única porque "esas personas se dedican a acosar o a abusar de chicas jóvenes que empiezan en el cine". Aún así, prefiere no decir quién fue: "Es una persona muy importante para quien lo sea, para el mundo del espectáculo, y a mí nunca me creerían, por lo tanto me reservo el nombre".