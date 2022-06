'Después del huracán' es la nueva miniserie del oscarizado John Ridley y el ganador del Emmy Carlton Cuse y se estrenará mundialmente en Apple TV+. La plataforma subirá los tres primeros capítulos el viernes 12 de agosto y uno cada viernes hasta completar los ocho de la temporada el 16 de septiembre.

'Bad sisters' es la nueva comedia de la creadora y actriz Sharon Horgan ('Catastrophe', 'Shining Vale'). Una deliciosa combinación de comedia negra y suspense ambientada en la impresionante costa de Irlanda. Apple TV+ subirá los dos primeros episodios el 19 de agosto y uno nuevo cada viernes hasta completar los diez de la temporada el 14 de octubre.

Basada en hechos reales

'Después del huracán' está basada en hechos reales y narra el enorme impacto del huracán Katrina y sus trágicas secuelas en un hospital de Nueva Orleans. Cuando subieron las aguas, se cortó la electricidad y el calor se disparó, los exhaustos trabajadores del hospital se vieron obligados a tomar decisiones que después podrían perseguirlos durante el resto de sus vidas.

El equipo de 'Después del huracán'

La miniserie ha sido escrita y producida por Carlton Cuse ('Jack Ryan', 'Lost') y John Ridley ('The Other History of the DC Universe', 'Let It Fall: Los Angeles 1982-1992'). Los directores son el propio Cuse, Ridley y Wendey Stanzler ('Clarice', 'Rebel'), que han dado forma a esta adaptación del libro 'Después del huracán' de la periodista Sheri Fink, ganadora del Premio Pulitzer. En el reparto hay nombres tan destacados como Vera Farmiga ('Up in the Air', 'Expediente Warren'), Robert Pine ('CHiPs'), Cherry Jones ('Transparent', 'Succession') o Julie Ann Emery ('Better Call Saul', 'Preacher').

La historia de 'Bad sisters'

La nueva serie de diez episodios sigue las vidas de las hermanas Garvey, unidas por la muerte prematura de sus padres y la promesa de protegerse siempre unas a otras. La trama explorará cómo los vaivenes de la vida hacen a menudo difícil mantener ese tipo de promesas. Las hermanas se han unido entre sí como un verdadero clan, pero ese vínculo va a verse desgastado.

El equipo de 'Bad Sisters'

'Bad Sisters' ha sido escrita y producida por la propia Sharon Horgan, con Brett Baer y Dave Finkel (“New Girl”, “United States of Tara”). Se trata de la adaptación de una serie belga llamada 'Clan'. Horgan, Faye Dorn y Clelia Mountford son las productoras ejecutivas.

Además de Horgan, la serie estará protagonizada por Anne-Marie Duff ('Sufragistas', 'Muerte en Salisbury'), Eva Birthistle ('Brooklyn', 'The Last Kingdom'), Sarah Greene ('Frank of Ireland', 'Dublin Murders') y Eve Hewson ('Detrás de sus Ojos', 'Las Luminarias') como las hermanas Garvey.