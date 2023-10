'Si me hubieras dicho' es el título de la biografía del actor de 60 años John Stamos, conocido por su papel del tí Jesse en la serie 'Padres Forzosos'. El libro sale a la venta la próxima semana, pero el actor ha hablado de algunos de los pasajes que aborda en diferentes entrevistas.

Además de hablar de su complicado divorcio de la actriz y modelo Rebeca Romijn, también ha contado en The New York Times que el éxito de 'Padres Forzosos' para él fue al mismo tiempo "una bendición y una maldición" porque le encasilló en un personaje que no le dejaba demostrar todo lo que podía hacer como actor. En el ejercicio de sinceridad que es este libro, también cuenta su momento personal más bajo cuando fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Tras ese episodio entró en rehabilitación y cogió de nuevo las riendas de su vida. Otro momento doloroso más reciente fue la muerte de su gran amigo desde que coincidieran en 'Padres Forzosos' Bob Saget.

En un encuentro con la revista People, Stamos ha comentado también un hecho traumático que relata en el libro y que había permanecido enterrado en su memoria durante muchos años y fue el abuso sexual que sufrió por parte de su niñera. De hecho, explica que lo recordó preparando un discurso de agradecimiento por un premio a su defensa de los niños que han sufrido abusos. En aquella ocasión decidió no hablar de ello para no quitar protagonismo a la causa, pero esta vez ha decidido abordarlo en unas memorias en las que quería ser "completamente honesto".

El suceso, según cuenta, tuvo lugar cuando él tenía 10 u 11 años y nunca se lo contó a nadie. Explica que en el momento reaccionó haciéndose el muerto hasta que acabase, por lo que no lo recuerda como "totalmente violento". Aún así recuerda que "no estuvo bien". Con el paso del tiempo, afirma que no tendría que "haber lidiado con aquellos sentimientos". Y ahora que es padre de un niño de cinco años junto a su esposa Caitlin McHugh Stamos no quiere ni pensar qué ocurriría si descubre que alguien le hace eso a su hijo.