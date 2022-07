Que la 4ª temporada de 'Stranger Things' ha sido apoteósica está más o menos claro. Con sus pegas, que por supuesto que las hay, los hermanos Duffer han conseguido dar forma a una tanda de episodios que iguala en calidad a la temporada inaugural de la serie (hasta ahora, era considerada como la mejor de todas). La 4ª la ha superado por repercusión, escala y gravedad de los acontecimientos pero... tras ver cómo termina, con ese final en el que nuestra pandilla favorita se queda al borde de la guerra total y con el Mundo del Revés compartiendo espacio con el mundo cotidiano, nos hemos quedado con muchísimas ganas de más. Pero los hermanos Duffer se encargaron pronto de echarnos un jarro de agua fría. Once y los demás no volverán hasta 2024 por eso es imposible no echar la mente a andar y pensar qué claves serán las que guíen la que será la última temporada de una serie que ha dejado muchísima huella en Netflix y en todos nosotros.

1. ¿Dónde está Vecna?, ¿cuál es su plan?

En el último episodio de la 4ª temporada queda bastante claro que, a pesar de que nuestros chicos le pasan por la parrilla y le convierten en un colador, Vecna escapa y sobrevive. El epílogo de la temporada es más que largo pero la némesis de Once ya no se deja ver en ningún momento. ¿Dónde ha ido? Suponemos que estará escondido en alguno de los miles de recovecos que conforman el Mundo del Revés pero, si nos apuráis, más que el "dónde", lo que más nos hace mordernos las uñas es qué es lo que va a hacer. Vecna fue muy críptico pero muy claro con Once en su enfrentamiento final: "creéis que habéis ganado, pero esto es solo el principio. El principio del fin". ¿Cuál es la parte final del maquiavélico plan que lleva perpetrando durante estas 4 temporadas?

2. Sacrificio de Max

La tragedia fue cercando a Max durante todos los episodios de la 4ª temporada. Y aun así, decidió sacrificarse y convertirse en cebo para capturar a Vecna. Parecía que podría librarse pero fue demasiado para ella. Solo la intervención milagrosa de Once evitó que perdiese la vida pero... ¿a qué coste? Sí, Max está viva, con los huesos hechos polvo y en coma. Aunque lo más angustioso de todo es que como Once bien se encargó de comprobar, su mente no está dentro de su cuerpo. Está vacía. ¿Dónde está su mente? ¿Estará retenida por Vecna en el plano del Vacío a la espera de que Once vaya a buscarla? ¿Podría poner Vecna a Max en contra de sus amigos y convertirla en un "agente infiltrado"? Son teorías que ya están circulando por ahí.

3. Will Byers

Will lleva más de dos temporadas en un discreto segundo plano. Ha pasado de ser un personaje tremendamente importante a convertirse casi en un invitado de piedra de la propia serie. No podemos olvidar que él fue el escogido por Vecna para iniciar todo su plan y que la conexión que el pequeño de los Byers adquirió con el Mundo del Revés (y de paso con Vecna) le convierten en alguien indispensable a la hora de librar la batalla final. Los hermanos Duffer ya han adelantado que Will tendrá una importancia mucho mayor de la que ha tenido hasta ahora en la última temporada así que no nos cabe duda de que va a ser un personaje capital para el devenir de los acontecimientos. De hecho, puede que al final del todo, "el corazón del grupo" no sea Mike tal y como el propio Will le dijo en la reciente 4ª temporada...

4. Nancy: ¿Jonathan o Steve?

Un poquito de salseo no puede faltar por aquí. Porque... vamos a ver, ¿a quién no le ha gustado el triángulo amoroso que han formado estos tres desde el primer episodio?. Los Duffer han sido muy inteligentes dándole la vuelta al personaje de Steve y sacando a Jonathan de la ecuación en la 4ª temporada. Jonathan siempre ha sido un buenazo y Steve nos ha ido ganando con el paso de los episodios hasta protagonizar uno de los momentos más tiernos de la serie a bordo de esa autocaravana en la que todos querríamos estar. Nancy lo tiene muy complicado porque, a tenor de lo visto, sus sentimientos no están nada claros. Le va a tocar elegir... a no ser... que esos sacrificios heroicos tan propios de las series le pongan la decisión en bandeja. Porque ¿tenéis claro que en la última temporada habrá bajas muy dolorosas, verdad?

5. El papel de los adultos

Este es un asunto bastante peliagudo. Con el paso de las temporadas y el salto de la niñez a la adolescencia de nuestra pandilla favorita, los adultos han ido siendo cada vez menos necesarios. Al principio sí que tenían un papel claro porque los protagonistas eran solo unos críos y alguien tenía que velar por ellos y hacerse cargo pero al ir creciendo, ese papel ha ido siendo cada vez menos relevante. Hasta el punto que en esta 4ª temporada los creadores de la serie les han sacado de la trama principal y les han dado una para ellos solos para no desterrarles por completo de la serie. Y se nota porque ha sido la historia más prescindible, menos inspirada y más increíble de todas. Por eso tenemos muchas dudas de la importancia que vayan a tener en el desenlace final de la serie. Sí, todos vuelven a estar juntos y eso hará ganar en concreción pero los protagonistas tienen que ser Once, Will y el resto. Veremos cómo encajan Hopper y Joyce en todo esto.

6. Una temporada entera para un solo enfrentamiento

La 4ª temporada ha hecho encaje de bolillos para contarnos 4 tramas hilvanadas y engranadas como si sólo fuesen una. Sobre todo en los dos últimos episodios. Había mucho que contar, mucho que descubrir y revelar que la serie tenía un propósito y un villano en la sombra desde el principio. Eran tantos los datos y los hechos por conocer que es comprensible que los episodios hayan sido tan largos. Pero para el desenlace de 2024, todas las cartas están ya encima de la mesa. Quedan muy poquitos interrogantes por descubrir (si acaso, ese humo negro que Vecna transforma en el Azotamentes). Por eso nos preguntamos si una temporada completa para presenciar la batalla final entre el bien y el mal no se hará demasiado larga. Los Duffer ya han confirmado que habrá un salto temporal y la última temporada no arrancará justo a continuación de donde acabó la 4ª. Nosotros estamos a favor del relleno, siempre y cuando sea de calidad, claro. Pero tenemos muchas dudas de que la última temporada de 'Stranger Things' esté equilibrada. Parece que queda poco por contar y nos da miedo pensar que la serie se alargue artificialmente para poder cumplir con una temporada de 9 episodios y ¿dos volúmenes? Veremos... aunque una cosa está clara. Los hermanísimos ya han confirmado que los episodios de la 5ª temporada serán más cortos que los de la 4ª. Algo es algo.

7. Final que supere a la soberbia 4ª temporada

Si hay una serie que ha ido ganando en épica y escala temporada tras temporada, esa es 'Stranger Things'. La 4ª ha sido un sorpresón en todos los sentidos por eso queremos cerrar los ojos y soñar con que la 5ª y definitiva será el no va más. Pero el problema de las expectativas nos puede pasar factura. No sería ni la primera vez ni la última que el hype machaca una temporada de una serie por no estar a la altura de las expectativas de los fans. Pero esto es 'Stranger Things' y podemos permitirnos soñar que si la 4ª temporada ha sido una maravilla, los hermanos Duffer nos tengan guardado el broche de oro para 2024. Sí. 2024... la espera va a ser eterna...