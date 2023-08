En Tik Tok se ha puesto de moda que algunos usuarios, principalmente chicos musculosos, paren a gente por la calle para que valoren su físico, como el joven protagonista de este vídeo viral."Del uno al 10, ¿qué nota me dais de mi físico?", le pide a las jóvenes, al tiempo que se quita la camiseta y deja su torso al aire.

"¿Subjetiva u objetivamente?", pregunta una de las chicas, mientras que la otra opina que le parece mal la situación a la que las somete. "Te damos un 8", dice la primera.

"¿Entonces qué me falta para el 10?", pregunta el chico, a lo que la segunda amiga no duda en responder: "No hacer esa pregunta". Puedes ver este zasca que se ha vuelto viral en redes en el vídeo principal de la noticia. "Esa respuesta puede acabar afectándole a la autoestima", opina Quique Peinado.