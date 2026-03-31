El rock, de luto
Muere Jesús Sanz, 'Chepas', guitarrista de Lujuria: "Se nos paró el corazón. Se nos heló el alma"
A los 61 años, el guitarrista de Lujuria ha fallecido en un hospital al que acudió por un dolor de espalda: era cáncer y estaba muy avanzado. La mítica banda de heavy metal se despide de uno de sus históricos componentes.
El guitarra de la mítica banda de heavy metal Lujuria Jesús Sanz, 'Chepas', ha muerto a los 61 años a raíz de un cáncer. El vocalista del grupo, Óscar Sancho, ha sido el encargado de confirmar la muerte del 'Chepas' a raíz de un cáncer que había "avanzado por todo el cuerpo". "No había nada que hacer. Y así os lo dijeron, a Begoña, la mujer más fuerte que ha parido madre alguna, y a ti. Y vosotros a nosotros", recuerda el cantante.
"Si saber qué se dice en estos casos, ¿qué hostias se dice en estos casos? ¿Alguien lo sabe? Y tú nos recibiste así: '¿Qué pasa, 'Chepas'?'. '¿Cómo se muere un tío?', respondiste. Buff. Se nos paró el corazón. Se nos heló el alma. Se congeló el tiempo", relata Óscar en una carta de despedida al que ha llevado la guitarra rítmica de la banda desde hace más de 30 años.
Sanz acudió al médico por "dolores de espalda", pensando que podría ser una lumbalgia, y ya no salió del hospital. Sancho recuerda esta visita al 'Chepas' justo después de un festival contra el cáncer en Castellón: "No tuvimos duda de que ahí deberíamos estar. Arrancamos a hablar, le contamos el bolo. Sonreías. La procesión iría por dentro", recuerda.
La última vez que estuvieron juntos fue el pasado sábado, junto a Maikel, el batería del grupo. "Estabas bastante sedado, pero abrías los ojos. Maikel te cogía la mano y te daba las gracias por todo lo que has significado en nuestras vidas. Parecías sonreír. Te recordamos algunas de nuestras increíbles aventuras, de esas que decías 'Ojquitar, no las cuentes que no se las van a creer' y eran ciertas", rememora el cantante.
"De repente subiste tu mano derecha hasta el pecho y pusiste los dedos como agarrando una púa. Extendiste el brazo izquierdo y diste unos guitarrazos para después levantar el puño al cielo. Begoña, Maikel y yo nos miramos complacidos. Esa noche dormí algo mejor, yo no sabía cómo se muere un tío, pero sí como se muere un rockero de pura cepa: dando un guitarrazo y levantando el puño. ¡Hostias!", continúa.
Sancho asegura que un sueco "con un nombre mu' raro" se ha ofrecido a sustituir a Sanz en la guitarra. "Nos ha dado la risa. ¿Sustituir al 'Chepas'? Ni tú ni cien mil vikingos contigo haciendo sonar sus cuerpos llegarían a las suelas de las botas de nuestro 'Chepas', sueco", bromea. "Nadie ha tenido, tiene o tendrá la actitud tuya, nadie".
En una publicación en redes sociales, Sancho confirmó la muerte del 'Chepas' el lunes, recordando cómo se habían convertido en "hermanos", se quisieron "a muerte" y se odiaron "algunos días", pero vivieron "las cosas más surrealistas, más divertidas y más alucinantes" que podrían haber soñado.
