Céline Dion regresa a los escenarios con diez conciertos en París pese a sufrir una grave enfermedad neurológica

Los detalles "Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto. Me siento bien, fuerte y emocionada", asegura la cantante canadiense que tuvo que retirarse de los escenarios por sufrir el síndrome de la persona rígida o SPR.

Céline Dion ha anunciado su regreso a los escenarios con una serie de diez conciertos en París, comenzando en septiembre. La cantante canadiense, que celebra su 58 cumpleaños, compartió la noticia en Instagram, afirmando que se siente bien y lista para actuar, tras retirarse por una rara enfermedad neurológica, el síndrome de la persona rígida. Los conciertos se llevarán a cabo en La Défense Arena, con capacidad para 40.000 personas, entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre. Este evento se anunció con un espectáculo en la torre Eiffel, donde sonó 'Hymne à l'amour', homenajeando su última actuación pública.

De nuevo, el mundo podrá disfrutar de la voz de la gran Céline Dion sobre un escenario y en directo. La estrella canadiense ha anunciado este lunes su regreso y ha confirmado una serie de diez conciertos. Se la podrá ver y disfrutar a partir de septiembre en París.

Así lo ha anunciado la propia cantante en un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram. Además, lo ha hecho justo el día en el que cumple 58 años.

Pero también ha aprovechado el vídeo para hablar de su salud, asegurando que se encuentra más que bien. "Estoy genial, gestionando mi salud, sintiéndome bien, cantando de nuevo, incluso bailando un poco", ha celebrado Céline Dion.

Hay que recordar que Céline Dion tuvo que retirarse de los escenarios, hasta de su gran espectáculo en Las Vegas, tras reconocer que sufre una rara enfermedad neurológica incurable. Se trata del síndrome de la persona rígida o SP.

Eso sí, pese a que se retiró, Dion aseguró que volvería a ver a sus admiradores, a los que agradeció su apoyo incondicional y sus buenos deseos durante los últimos años. Ahora, que volverá a cantar ante sus fans, asegura que este 65 cumpleaños es el mejor y que sus diez conciertos en París son "el mejor regalo de cumpleaños" de su vida. "Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto. Me siento bien, estoy fuerte, me siento emocionada. Por supuesto, un poco nervioso, pero sobre todo estoy agradecida a todos vosotros. No puedo esperar a veros de nuevo", ha explicado en el vídeo.

Los conciertos tendrán lugar en el pabellón La Défense Arena, con capacidad para 40.000 espectadores, entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, y las entradas saldrán en preventa el 7 de abril. En París, donde este retorno era un secreto a voces desde que la semana pasada comenzó a aparecer por la ciudad misteriosos carteles con títulos de sus canciones. El anuncio fue acompañado con un pequeño espectáculo en la torre Eiffel.

El monumento fue iluminado para la ocasión y también sonó la versión de 'Hymne à l'amour', de Edith Piaf, que la canadiense interpretó en la apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, en su última gran actuación en público. Aquella había sido también una reaparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa la rara enfermedad neurológica que padece.

El síndrome de la persona rígida (SPR) afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos. La ganadora de dos Oscar y varios Grammy debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales. Los entresijos de esa lucha los mostraron en 2024 en el documental 'I am Céline Dion'.

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