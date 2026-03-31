Kamolwan Chanago lo vuelve a hacer en 'Miss Tailandia': el delirante vídeo en el que vuelve a colocarse la dentadura postiza

En el concurso de 'Miss Tailandia' no están faltando los momentos memorables. Concursantes a las que se le cae la dentadura postiza y bailes imposibles que Zapeando analiza en este vídeo.

Todo el mundo está hablando de lo mismo: el concurso de 'Miss Tailandia' que está dejando momentos memorables desde que la semana pasada a una de las candidatas se le cayó la dentadura postiza en pleno escenario.

La joven intentó hacer como si no pasara nada, pero para Miki Nadal habría sido mejor si hubiera dicho "cuñaaao".

Sin embargo, el destino ha querido que Kamolwan Chanago, que así se llama la chica, haya llegado hasta la final del certamen de belleza. Ella se lo tomaba con humor y abría su participación colocándose de nuevo la dentadura.

Pero la cosa no acaba ahí en este concurso de 'Miss Tailandia', porque otra de las concursantes dejaba para la posteridad un baile que a Virginia Riezu le recuerda a ella misma cuando en la discoteca le decían que había llegado el chico que le gusta y que actuara "normal".

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