Música, tarta, invitados y regalos: así celebrará Zapeando su entrada en el selecto Club de los 1.000 programas

Zapeando se ha convertido en un programa indispensable para las sobremesas. Tras cuatro años de emisión, el programa entrará el próximo viernes 24 de noviembre en el selecto Club de los 1000.

A través de una divertida encuesta, los zapeanders sabrán, por primera vez, qué es lo que opina el público de ellos, con quién se irían de cañas o con cuál tendrían una cena romántica. Frank y los colaboradores tendrán que averiguar qué es lo que creen que los ciudadanos han dicho sobre ellos.

Josie también tendrá una sección especial. Su estilismo no dejará a nadie indiferentes y tendrá que mojarse valorando los looks de los colaboradores desde los comienzos del programa. ¿Recuerdan si Cristina Pedroche llevaba flequillo o no en los primeros Zapeando? ¿Cómo eran las primeras gafas de Morgade? Y las camisas de Quique Peinado, ¿siempre han sido tan extravagantes?... Cómo fue la primera vez en el programa de nuestros colaboradores, los outfits del propio Josie, cuáles han sido los más extravagantes, etc. Todas estas preguntas obtendrán su respuesta en una sección que seguramente dará más qué hablar que los looks de Pedroche en las Campanadas.

No faltarán los vídeos en los que recordaremos cómo ha cambiado el mundo en general y la televisión en particular en estos cuatro años de emisión, así como el recuerdo para todos los bebés que han nacido y crecido con Zapeando. Un bonito collage visual dedicado a la 'Generación Zapeando' y formado por todas las imágenes que los telespectadores han ido enviando a través de las Redes Sociales.