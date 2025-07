Yonyi Arenas consigue ligar con una señora en las playas de Benidorm: "Te quitaría el bigote"

Yonyi Arenas sigue con sus visitas a playas del litoral español. En esta ocasión, se ha desplazado hasta Benidorm para charlar con los veraneantes y descubrir "qué se cuece". Como afirma el reportero, Benidorm "es la síntesis perfecta entre Manhattan y la piscina municipal de tu pueblo".

El reportero habla con un hombre que ha conseguido colocarse en primera línea de playa. "Vengo a las 6:30 h de la mañana", explica el señor. Otro señor desvela que es más madrugador ya que, como le cuenta a Yonyi, él ha ido a la playa a las 4:55 h para conseguir el mejor sitio. "Pero, antes lo dejo todo hecho", explica el hombre, "me han nombrado el mejor marido de Benidorm". "Le han dado un diploma", cuenta una señora.

Arenas charla con otro hombre que está disfrutando de Benidorm por primera vez. "Hay buen clima, buen agua, el agua está calentita", cuenta, "lo que me dijeron se ha cumplido". El veraneante destaca que hay mucha gente, "pero, observo, que hay muchísimo dinero metido, mucho capital... pero, pocas fincas de tomates".

Una señora advierte a Yonyi que en la playa hay peces, pero, muerden. "No pican, muerden... dímelo a mí, que me arrancaron una verruga", añade la mujer. La señora confiesa que a ella le interesan otro tipo de peces. "Quiero un pez gordo, pero, no hay", se lamenta, "dicen que a Benidorm se viene a ligar, pero, yo llevo muchos años y no me como una rosca".

"¿Cuál es su hombre ideal?", pregunta Yonyi. "Pues así, uno como tú, majete", responde ella, "pero, yo te quitaría el bigote". "Es que pierdo mucho...", se excusa Yonyi. "Y yo gano mucho sin bigote", responde ella.