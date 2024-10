Las redes sociales se han llenado de vídeos en los que se puede ver a gente probando un caramelo que ya se ha calificado como el más ácido del mundo. La gente, al probarlo, no puede evitar reaccionar de las maneras más extrañas al no poder soportar su acidez y aguantan pocos segundos con él en la boca.

Los zapeadores quieren comprobar, en su propia piel, si realmente este caramelo es tan ácido o, en realidad, están exagerando para conseguir más visitas. Cristina Pedroche les da un caramelo a cada uno y es la primera que se enfrenta al reto.

Pedroche, inicialmente, parece que no nota nada especial pero cuando lleva con el caramelo unos segundos en la boca empieza a notar su acidez extrema y a toser. "Me han dicho que es mejor después... no, es peor, me habéis engañado".

Después se enfrenta al caramelo Jiaping, que tiene, como dice, tolerancia a los sabores fuertes. Al igual que Cristina, al principio no nota nada pero después empieza a sufrir su fuerte sabor. "Dentro tiene como algo tóxico", afirma la zapeadora. Quique Peinado también sufre la acidez del caramelo. "Se aguanta pero...", afirma.

Miki Nadal, por su parte, se come dos caramelos a la vez. Él parece que aguanta bien el sabor del caramelo e, incluso, lo muerde. Pero la reacción más sorprendente es la de Dani Mateo que, al momento, comienza a notar su acidez y no puede evitar escupirlo. "¿Quién es el público de ese caramelo?", se pregunta Jiaping.