"Lo de mandar mensajitos a la gente a través de la televisión igual es una moda", destaca Quique Peinado, que muestra en el vídeo principal de esta noticia el viral de una chica que, al encontrarse a unas cámaras de Antena 3 se marca un Shakira en toda regla".

"He dicho, 'que me graben para que vea mi ex que estoy mejor sin él", afirma rotunda la chica en el vídeo de laSexta, en el que insiste que está "encantadísima".

Después de ver el vídeo, Thais Villas lo tiene claro: "Me encantaría que esto se pusiera de moda en la televisión, por ejemplo, en Pasapalabra".