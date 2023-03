Que la 'Music Sessions #53' de Shakira y Bizarrap se ha convertido en un auténtico éxito mundial es un hecho innegable incluso para el propio Gerard Piqué, el principal aludido de los dardos que lanza la cantante colombiana en este tema musical en el que le sobran versos para dedicar a la nueva novia y la madre del exfutbolista.

Como no podía ser de otra manera - y más teniendo en cuenta que Shakira incluso la ha llevado por bandera en uno de los programas más vistos de Estados Unidos - Piqué ha escuchado la explosiva letra y así lo ha confirmado en una entrevista que ha concedido esta mañana en un programa de radio de RAC 1.

"No voy a hablar del tema, no creo que toque. Las personas que son padres tiene la responsabilidad de intentar proteger a sus hijos. No voy a decir nada más al respecto y no tengo ganas de hablar más de este tema", ha respondido a Jordi Basté, conductor del espacio radiofónico.

Sin embargo, tras un largo silencio, ha declarado que "cada uno toma las decisiones que cree oportunas (...) Lo único que quiero es que los niños estén bien".