VÍDEO | Zapeando ya tiene su himno para el Mundial de Fútbol: "¡Pégale al balón, al balón, al balón...!"

Los zapeadores han encontrado la canción que más les representa y que, para ellos, es el verdadero himno de esta cita deportiva tan importante.

Queda muy poco para que empiece el Mundial de Fútbol que va a celebrarse entre México, Canadá y Estados Unidos. Además de 'Dai Dai', la canción de Shakira que va a poner ritmo a esta importante cita deportiva, otros artistas han compuesto canciones para el Mundial. Pero, como anuncia Virginia Riezu, Zapeando ya tiene su canción preferida.

"¡En la playa, en la alberca, en la final y en el Mundial... ¡Pégale al balón, al balón, al balón...!", reza la canción. Los zapeadores no pueden evitar bailar y cantar el pegadizo tema. Es una canción del cantante mexicano Lhen. y, aunque fue compuesta en 2022, es perfecta para esta cita deportiva.

"A mí, desde luego, me representa el de la izquierda", afirma Dani Mateo, haciendo referencia al videoclip, "es el más mayor de ellos". El presentador de Zapeando destaca la seriedad del chico y añade que le recuerda a él cuando su padre le hacía bailar.

Virginia, por su parte, dice que ella es el cantante, "que tengo la patita estrecha". Además, añade que el baile que hacen le recuerda al baile del pañuelo de Leonardo Dantés. "¿No parece que de la cintura para abajo son las piernas de un muñeco y la parte de arriba de otro?", destaca Miki Nadal.

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