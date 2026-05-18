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VÍDEO | ¿Los tics en el ojo se deben a la falta de magnesio? Boticaria García aclara esta creencia popular

La farmacéutica cuenta que esta condición recibe el nombre de mioquimia palpebral y, a pesar de que pueda resultar alarmante, Boticaria expone que "suele ser benigno y es autolimitado".

La farmacéutica cuenta que esta condición recibe el nombre de mioquimia palpebral y, a pesar de que pueda resultar alarmante, Boticaria expone que "suele ser benigno y es autolimitado".

¿Has notado, en alguna ocasión, un tic en el ojo que aparece de repente? Como cuenta Boticaria García este hecho recibe el nombre de mioquimia palpebral y, a pesar de su nombre técnico, no es grave. "Suena fatal", señala Iñaki Urrutia.

Boticaria indica que es "una concentración fina, es involuntario e intermitente en el músculo del párpado". La farmacéutica señala que suele pasar solo en uno de los ojos y "muchas veces pasa en el párpado inferior".

La farmacéutica señala que "suele ser benigno y es autolimitado, es decir: aparece, molesta unos cuantos días y luego se va". Boticaria indica que la Academia Americana de Oftalmología "dice que el desencadenante frecuente suele ser el estrés, la falta de sueño, el exceso de cafeína o tener el ojo seco".

En cuanto a la creencia de que esos tics pueden estar provocados, además, por la falta de magnesio, Boticaria García explica que no hay evidencias de ello. "Muchas veces es que el sistema nervioso se ha pasado de rosca", sentencia.

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