VÍDEO | El regalo original de un chico por San Valentín que termina en catástrofe: "Nunca regales dinero, y menos atado a un globo"

Miki Nadal nos da consejos sobre qué no debemos regalar en San Valentin. En este vídeo, muestra el regalo de un chico a su pareja: un globo con dinero atado al que nadie se le ocurrió engancharlo para que no se fuera volando.

Quedan solo dos días para San Valentín y, si todavía no tienes regalo para tu pareja, Miki Nadal te muestra una idea que no debes copiar: "Nunca jamás regales dinero, y mucho menos atado a un globo".

Eso fue lo que se le ocurrió a un chico que, con la intención de sorprender a su novia, metió un globo en una caja con muchos billetes atados a él. Al abrir la caja, la chica se emocionó, le abrazó y mientras tanto el globo, y el dinero, se perdieron en el cielo.

"Esa chica ha descubierto dos cositas: que su novio es muy tonto y que esa noche van a cenar Yatekomo en casa", comenta María Gómez en el vídeo sobre estas líneas. "Estas cosas o avisáis o me va a dar algo un día", reacciona Dani Mateo.

Isabel Forner, por su parte, asegura que a ella no se le hubiera escapado un globo y manda un mensaje a los solteros: "Isabel, 34 años. Simpática, sencilla. Me gustan los regalitos, no hace falta que sean caros, y encima no te vas a aburrir nunca".

Miki Nadal pone en duda la edad de la zapeadora, que reacciona amenazándole a él y a Dani: "El día que me case, que algún día me voy a casar, no vais a estar invitados a la boda".

