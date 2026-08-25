Ahora

Visto en redes

VÍDEO | ¿Será capaz de conseguirlo?: Miki Nadal se enfrenta al 'baile del parpadeo'

El presentador de Zapeando no ha dudado en aceptar el reto del programa e imitiar un baile que se ha hecho viral en redes sociales. No te pierdas su 'coreografía' en el vídeo principal.

El presentador de Zapeando no ha dudado en aceptar el reto del programa e imitiar un baile que se ha hecho viral en redes sociales. No te pierdas su 'coreografía' en el vídeo principal.

En redes sociales, además de las batallas de 'farmear aura', también se publican vídeos en el que se muestran otro tipo de bailes como, por ejemplo, la danza del parpadeo.

Como se puede ver en las imágenes, en este estilo de baile el bailarín parpadea al ritmo de la música. "Solo diré que este hombre jugando al mus tiene que ser un crack", afirma Iñaki Urrutia.

"Tampoco es para tanto lo que hace este hombre", señala Miki Nadal, "esto lo hago yo". El presentador de Zapeando muestra su habilidad para imitar este baile aunque, en su caso, lo hace al ritmo de 'Dai dai' de Shakira.

Isabel Forner comenta que la 'coreografía' de Miki "no ha estado mal", pero le propone un reto más complejo: hacerlo al ritmo de 'Played-A-Live' de Safri Duo. En esta ocasión, Nadal, incluso, levanta las manos en su baile.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno pone en marcha un mando único para Ceuta un mes después y coincidiendo con el regreso de Sánchez de sus vacaciones
  2. Ayuso da por zanjada la polémica del ático con su "chao, pescao" y deja un PP dividido entre la satisfacción y la petición de Feijóo para que dé explicaciones
  3. Trump eleva el tono en su guerra arancelaria: amenaza a Canadá con consecuencias "peores" si sus líderes no entran "en vereda"
  4. Llega a España la primera gran borrasca del verano con avisos por lluvias, granizo y caída de las temperaturas
  5. Carlota y Luis Carlos, investigados por el crimen de Tauste, mantienen su relación en prisión
  6. Detenido un entrenador de voleibol por violar y dejar embarazada a una menor en Palma