VÍDEO | ¿Será capaz de conseguirlo?: Miki Nadal se enfrenta al 'baile del parpadeo'

El presentador de Zapeando no ha dudado en aceptar el reto del programa e imitiar un baile que se ha hecho viral en redes sociales. No te pierdas su 'coreografía' en el vídeo principal.

En redes sociales, además de las batallas de 'farmear aura', también se publican vídeos en el que se muestran otro tipo de bailes como, por ejemplo, la danza del parpadeo.

Como se puede ver en las imágenes, en este estilo de baile el bailarín parpadea al ritmo de la música. "Solo diré que este hombre jugando al mus tiene que ser un crack", afirma Iñaki Urrutia.

"Tampoco es para tanto lo que hace este hombre", señala Miki Nadal, "esto lo hago yo". El presentador de Zapeando muestra su habilidad para imitar este baile aunque, en su caso, lo hace al ritmo de 'Dai dai' de Shakira.

Isabel Forner comenta que la 'coreografía' de Miki "no ha estado mal", pero le propone un reto más complejo: hacerlo al ritmo de 'Played-A-Live' de Safri Duo. En esta ocasión, Nadal, incluso, levanta las manos en su baile.

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