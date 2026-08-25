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El motivo de la ausencia de Ramón García en 'En Compañía', según Agustín Durán: "Se está poniendo labios"

Los colaboradores de Aruser@s esperan con ganas el regreso de Ramontxu, pero mientras el presentador no está, Agustín Durán aprovecha para lanzarle una pulla tras otra en 'En Compañía'.

La sorprendente razón de la ausencia de Ramón García en 'En Compañía': "Se está poniendo labios"

Ramón García es uno de los grandes protagonistas de la sección de 'zascas' de Aruser@s, especialmente los que deja durante las llamadas telefónicas para repartir el jamón. Pero esta semana, con Ramontxu de vacaciones, Agustín Durán aprovecha su ausencia para decir todo lo que piensa del presentador: "Es mi semana de descanso, donde puedo decir las verdades", avisa. "Se está poniendo labios, ¡se está poniendo unas morcillas patateras que va a parecer un gorrino!", bromea el colaborador de 'En Compañía'.

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