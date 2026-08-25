El contundente 'zasca' de Jesús G. Maestro a la saga literaria de Harry Potter: "No ha hecho nada"

Jesús G. Maestro, crítico literario y profesor de la Universidad de Vigo, no se corta al valorar el fenómeno mundial de Harry Potter y deja una respuesta tajante que ha provocado las risas en el plató de Aruser@s.

Alfonso Arús recupera en la sección de 'zascas' el momento protagonizado por Jesús G. Maestro durante una entrevista en el pódcast de Jordi Wild. Preguntado por si Harry Potter "ha hecho más daño o más bien a la literatura", el crítico literario responde sin titubear: "Harry Potter no ha hecho nada". Una afirmación que ha provocado las carcajadas de los colaboradores de Aruser@s.

"Muchos niños empezaron a leer Harry Potter y gracias a ello comenzaron a leer otras cosas", discrepa el tertuliano Óscar Broc, una opinión que comparte Paula Silvestre: "Incentivó a la lectura".

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