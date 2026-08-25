Miguel Ángel Muñoz protagoniza el reto de la portada de 'Men's Health'

Hace 20 años, Miguel Ángel Muñoz dijo que no a la portada porque estaba grabando la serie Un paso adelante, donde ya aparecía sin camiseta, pero ahora, el actor se ha enfrentado al conocido reto.

Miguel Ángel Muñoz ha protagonizado la portada de la conocida revista 'Men's Health'. Según cuenta Tatiana Arús en este vídeo de Aruser@s, donde muestra las imágenes, el actor ha contado que hace dos décadas ya se le ofreció hacer el reto, pero, en ese momento, dijo que no porque estaba grabando la serie 'Upa dance', donde ya se quitaba la camiseta. "Vemos que tras 20 años se conserva perfectamente", destaca Tatiana Arús en el plató, mientras Alfonso Arús pide a Marc Llobet que haga el mismo reto.

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