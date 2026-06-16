VÍDEO | Un restaurante mexicano se promociona con un inolvidable anuncio: "Quiero pollo Yon, dame pollo Yon..."

Zapeando muestra un anuncio que se ha hecho viral por mérito propio: es el de un restaurante mexicano especializado en pollo que ha decidido promocionarse con una pegadiza canción.

Un buen anuncio puede ser diferencial a la hora de atraer nuevos clientes a un negocio. Como señala María Gómez, un anuncio impactante puede significar que ese negocio tenga éxito. "Eso este restaurante mexicano lo tiene claro", anuncia la zapeadora, antes de presentar un anuncio viral.

El local se llama Pollo Yon y para llamar la atención de sus potenciales clientes, su dueño ha hecho un curioso anuncio. Como se puede ver en las imágenes, un hombre simula estar volando mientras canta: "Todas las mañanas me despierto muy hambriento y sigo el olor que me llega del viento".

"Pollo Yon, qué follón, tosta Yon, voy con el auto Yon", canta. "Quiero pollo Yon, dame pollo Yon, pide para llevar en el auto Yon", sigue el tema. "Ay, papá, un pollito", acaba el tema, "mmmm, me gusta el pollo Yon".

"¿A quién no le gusta un pollo Yon?", señala Quique Peinado. "No han hecho en ningún momento lo que me esperaba", comenta Maya Pixelskaya. "Es que, en Latinoamérica, igual, este juego de palabras...", responde Peinado.

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