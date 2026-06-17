VÍDEO | Miki Nadal asusta a Iñaki Urrutia con su lengua: "Me ha dado mucha aprensión tan cerca"

Un hombre de Brasil se distingue por tener la lengua más grande del mundo, pero el zapeador podría tener el segundo puesto debido el tamaño de la suya.

Un hombre de Brasil tiene el curioso honor de tener la lengua más grande del mundo. "Es un caso extraordinario", indica Quique Peinado. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el señor saca la lengua para la cámara mostrando su tamaño descomunal.

"Es posible que estemos ante las primeras imágenes entre un cruce de persona y vaca", señala Isabel Forner. "Yo tengo buena lengua también", comenta Miki Nadal. "Es verdad", responde Quique, "cuidado".

Nadal explica que no es como la del señor brasileño. "Ha lamido mucha barandilla", afirma, irónico. El zapeador muestra la lengua y el tamaño deja sorprendidos a sus compañeros.

"Vaya lengüeta", afirma Iñaki Urrutia. "Me ha dado mucha aprensión tan cerca", añade, "parece un hígado a punto de rebozarlo". "Miki trabajó en Correos y echaron a otros dos", afirma Dani Mateo. "He limpiado las ventanas de casa con la lengua", bromea Miki.

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