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VÍDEO | Marina Comes descubre el Marina d'Or de Japón: el archipiélago de Okinawa

Marina Comes, experta en viajes, nos habla de Okinawa, "el 'Marina d'Or' de Japón". Dale al 'play' para descubrirlo.

El Marina d'Or de Japón

En el programa de hoy en Zapeando Marina Comes nos descubre el archipiélago de Okinawa, "lo que sería el Marina dÓr de Japón". Un archipiélago de islas coralinas, playas blancas, "el puro Caribe en Japón".

La creadora de contenidos de viajes nos descubre este preciado archipiélago de Japón, destino de los japoneses para el verano pero que, últimamente, se está convirtiendo en el destino de turistas internacionales.

Además, Okinawa pertenece a las 'Blue Zones', una de las 5 regiones del mundo con alta población centenaria y buena calidad de vida, " lo que al barrio Salamanca", según Quique Peinado.

El buceo y el snorkel son actividades que destacan por su espectacular biodiversidad marina, pero "la gastronomía es el motivo por el que hay mucha población centenaria". Para Marina Comes, "la perfecta escapada".

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